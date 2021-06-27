Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Juventuslu yıldız Daniele Rugani... (FB spor haberi)

EURO 2020'de Macaristan formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'dan talipleri olan Szalai'nin, iyi bir bonservis bedeli getirmesi durumunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu doğrultuda planlarını yapan Fenerbahçe yönetimi, izleme komitesinin verdiği rapor doğrultusunda flaş bir isme yöneldi.