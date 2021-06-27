Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Juventuslu yıldız Daniele Rugani... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Juventuslu yıldız Daniele Rugani... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanan sarı lacivertliler, şampiyon olacak kadroyu kurmak için düğmeye bastı. Transferde büyük oynayan Kanarya, Juventus'un yıldız oyuncusu Daniele Rugani'yi takibe aldı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 18:51
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Juventuslu yıldız Daniele Rugani... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de, hafta başıyla birlikte transferde hareketli günler yaşanacak. Başkan Ali Koç, "Pazartesi günü yeni teknik direktörümüzü kamuoyuna duyuracağız" açıklamasında bulunmuştu. Stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, yeni haftayla somut girişimlere başlayacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Juventuslu yıldız Daniele Rugani... (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezon savunma bölgesinde sorunlar yaşayan Fenerbahçe, yeni sezonda bu bölgeye tartışmasız bir oyuncu almak istiyor. Kanarya, stoper tandeminde genç isimlerin yerine daha deneyimli futbolcular üzerinde duruyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Juventuslu yıldız Daniele Rugani... (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezon savunmada, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Mauricio Lemos ve Sadık Çiftpınar görev almıştı. Macar stoper Szalai dışında tam randıman alınan bir isim olmadı. Özellikle Lemos ve Tisserand'ın performansı sınıfta kaldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Juventuslu yıldız Daniele Rugani... (FB spor haberi)

EURO 2020'de Macaristan formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'dan talipleri olan Szalai'nin, iyi bir bonservis bedeli getirmesi durumunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu doğrultuda planlarını yapan Fenerbahçe yönetimi, izleme komitesinin verdiği rapor doğrultusunda flaş bir isme yöneldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Juventuslu yıldız Daniele Rugani... (FB spor haberi)

HEDEFTE DANIELE RUGANI VAR!

Sarı lacivertliler, Juventus'un yıldız stoperi Daniele Rugani'yi gündemine aldı. Kanarya, yıldız savunma oyuncunun menajeriye ilk teması gerçekleştirdi. İstanbul'da oynamaya sıcak baktığını ifade eden Rugani, Fenerbahçe'nin İtalyan kulübüyle yapacağı görüşmelerden çıkacak sonucu bekleme kararı aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Juventuslu yıldız Daniele Rugani... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Rugani, transferinde kiralık seçeneği üzerinde duruyor. Geçtiğimiz sezonu Cagliari'de geçiren İtalyan savunmacının, kulübüyle anlaşılması durumunda maaş pazarlığı başlayacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Juventuslu yıldız Daniele Rugani... (FB spor haberi)

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 18 maçta görev alırken, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Rugani kariyerinde, Empoli ve Rennes formaları da giydi. 1.90 boyundaki stoper, İtalya Milli Takımı'nda da 7 kez görev aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Juventuslu yıldız Daniele Rugani... (FB spor haberi)

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Rugani, geriden oyun kurma, iyi pozisyon alma ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

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