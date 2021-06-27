Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Juventuslu yıldız Daniele Rugani... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de, hafta başıyla birlikte transferde hareketli günler yaşanacak. Başkan Ali Koç, "Pazartesi günü yeni teknik direktörümüzü kamuoyuna duyuracağız" açıklamasında bulunmuştu. Stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, yeni haftayla somut girişimlere başlayacak.
Geçtiğimiz sezon savunma bölgesinde sorunlar yaşayan Fenerbahçe, yeni sezonda bu bölgeye tartışmasız bir oyuncu almak istiyor. Kanarya, stoper tandeminde genç isimlerin yerine daha deneyimli futbolcular üzerinde duruyor.
Geçtiğimiz sezon savunmada, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Mauricio Lemos ve Sadık Çiftpınar görev almıştı. Macar stoper Szalai dışında tam randıman alınan bir isim olmadı. Özellikle Lemos ve Tisserand'ın performansı sınıfta kaldı.