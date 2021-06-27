Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Jarome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
CENGİZ ÜNDER
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Cengiz Ünder'de flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcuya Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya da talip oldu. Cengiz Ünder ile ilgili son durumun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
DAVID LUIZ
Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılacak olan Brezilyalı stoper David Luiz için girişimlerini sürdürüyor. Ancak, Marsilya da futbolcu için devreye girdi. David Luiz'den yakın zamanda kararını vermesi bekleniyor.