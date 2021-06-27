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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder transferinde rakip çıktı!

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hücum hattının yenilenmesi kararı alındı. Bu hedef doğrultusunda sarı-lacivertliler, Roma'dan ayrılması gündeme gelen milli yıldız Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçmişti. Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın da 23 yaşındaki kanat oyuncusuna kanca attığı ve görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 09:46
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder transferinde rakip çıktı!

Fenerbahçe'nin Roma'dan kiralamak istediği Cengiz Ünder transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Roma'dan ayrılması gündemde olan A Milli oyuncu için Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basını, Roma ile kaleci Pau Lopez'in transferi için görüşen Marsilya'nın Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için de başkent ekibiyle temaslarda bulunacağını duyurdu.

Geçen sezon Leicester City'de kiralık oynayan ancak istediği şansı bulamayan 23 yaşındaki milli futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi.

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