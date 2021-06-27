Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder transferinde rakip çıktı!

Fenerbahçe'nin Roma'dan kiralamak istediği Cengiz Ünder transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Roma'dan ayrılması gündemde olan A Milli oyuncu için Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basını, Roma ile kaleci Pau Lopez'in transferi için görüşen Marsilya'nın Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için de başkent ekibiyle temaslarda bulunacağını duyurdu.
Geçen sezon Leicester City'de kiralık oynayan ancak istediği şansı bulamayan 23 yaşındaki milli futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi.
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