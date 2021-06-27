Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Islam Slimani'nin yedeği Andy Delort geliyor

Özellikle forvet konusunda arayış içerisinde olan Sarı Kanarya için Cezayir basınından footafrique.com'un kaleme aldığı haberde; 2018/19 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve beklentilerin çok altında kalarak yolların ayrıldığı Islam Slimani'nin milli takımdan arkadaşı olan Andy Delort ile ilgilendiği belirtildi.

Haberin detaylarında, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirmek istediği ve Sarı-Lacivertliler'in oyuncunun niteliklerinden çok etkilendiği belirtildi.