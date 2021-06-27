Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den Serdar Dursun yorumu! Fenerbahçe'yi tercih etmesi...

Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den Serdar Dursun yorumu! Fenerbahçe'yi tercih etmesi...

Son dakika spor haberi: Yaz transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe, ilk hamlesini Serdar Dursun ile yaptı. Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga 2'yi gol kralı tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Erdinç Sözer, Serdar Dursun transferini yorumladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 09:55
Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den Serdar Dursun yorumu! Fenerbahçe'yi tercih etmesi...

Fenerbahçe'de geçen sezon Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Erdinç Sözer'den önemli açıklamalar geldi. Akşam'ın derlediği habere göre; Bild gazetesine konuşan Sözer, "Emre bana o dönem, şampiyonluk mücadelesinde ona asistan olarak destek olup olamayacağımı sordu. Memnuniyetle kabul ettim. Sivasspor'a karşı son iç saha maçında aldığımız yenilgi bize şampiyonluğa mal oldu. Bu gerçekten şanssızlıktı. Oyunlar çok yoğun bir seviyedeydi. Sanki her hafta kupa oyunları oynuyormuşuz gibiydi." dedi.

"SERDAR DURSUN FENERBAHÇE'YE YAKIŞIYOR"
Erdinç Sözer, "Emre ile olan işbirliği sansasyonel oldu. Mesut harika bir futbolcu ve harika, hoş bir çocuk. Bu harika kulüpteki bu deneyim için çok minnettarım. Serdar Dursun'un Fenerbahçe'yi tercih etmesini kesinlikle anlayabiliyorum. Onun adına mutluyum ve çok şey yapacağına inanıyorum. Serdar, Fenerbahçe'ye çok yakışıyor. Şu anda ailemle tatile gideceğim. Başka bir şey düşünmek istemiyorum." diye konuştu.


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