Son dakika spor haberi: Daniele Rugani Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi? Transferde savunma savaşı

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe , geçtiğimiz sezonu Rennes ve Cagliari'de kiralık olarak geçiren Daniele Rugani 'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulübün, İtalyan savunmacıyı renklerine bağlamak için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İtalyan basınında yer alan haberde Daniele Rugani için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edildi.