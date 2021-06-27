Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Daniele Rugani Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi? Transferde savunma savaşı

Son dakika spor haberi: Daniele Rugani Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi? Transferde savunma savaşı

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezon iddialı kadrolarla lige giriş yapmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Savunma hattını sağlama almak isteyen iki ezeli rakip, yıldız stoperin transferinde karşı karşıya geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Juventus'un İtalyan stoperi Daniele Rugani için yarıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 12:37
Son dakika spor haberi: Daniele Rugani Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi? Transferde savunma savaşı

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, İtalyan devi Juventus'un yıldız savunma oyuncusu Daniele Rugani'yi kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Daniele Rugani Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi? Transferde savunma savaşı

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Rennes ve Cagliari'de kiralık olarak geçiren Daniele Rugani'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulübün, İtalyan savunmacıyı renklerine bağlamak için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Daniele Rugani Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi? Transferde savunma savaşı

Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İtalyan basınında yer alan haberde Daniele Rugani için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Daniele Rugani Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi? Transferde savunma savaşı

Rugani'yi Fiorentina, Bologna, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Betis'in transfer etmek istediği iddia edildi. Ancak transferin Merih Demiral ve Dragusin için Juventus'un yapacağı tasarrufa bağlı olacağı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Daniele Rugani Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi? Transferde savunma savaşı

RUGANI KİMDİR?
Kariyerine Empoli altyapısında başlayan Daniele Rugani, 2015'te Juventus'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fransız ekibi Rennes'de kiralık geçiren deneyimli futbolcu devre arası transfer döneminde de Cagliari'ye kiralık gönderilmişti. Rugani, İtalya Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıktı.

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