Seneye bu ay şampiyonluğu kutlayacağız

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç 3 yıllığına yeniden başkan seçildi. Tek aday olarak girdiği seçimde 6 bin 682 oyun 6 bin 459'unu alan Koç yaptığı konuşmada, "Alınacak çok mesaj var son günlerde yaşananlardan. Bu kulübün gerçek sahibi taraftarlarımızın camialarına nasıl sahip çıktığını bir kez daha gösterdiniz. Tek adaylı bir seçim. Haziran ayının en sıcak günü. Salgın şartları hala mevcut. Buna rağmen yoğun bir katılımla kongreyi sahiplenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



GÜVENE LAYIK OLACAĞIZ



Bu güvene layık olmaya çalışacaklarını belirten Koç, "Bugünden sonra sen ben o demeden sadece Fenerbahçe dediğimiz yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Mahcubiyetimizi geçen dönem özellikle futbol olarak ifade etmiştim. 3 yılda çok büyük tecrübeler kazandık. Kadromuz yüzde 70 hazır. Bu sezon taraftarımız da tribünde olacak. Artık Fenerbahçemizi futbolda hak ettiği yere getireceğiz. İnşallah seneye bu zaman Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kutlayacağız" diye konuştu.



ALİ KOÇ'UN YENİ YÖNETİMİ:



Asil üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin.



Yedek üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş



TEMELLİ: TECRÜBEMLE KATKI SAĞLAYACAĞIM



Aziz Yıldırım döneminde de yöneticilik yapan ve Koç'un yeni yönetimine giren Ömer Temelli, "Yaşlandık ama elimizden ne gelirse yapacağız. Umarım bu sene şampiyon oluruz ve benim tecrübemin ve bilgilerimin de bir katkısı olur" dedi.



EŞİYLE GELDİ



Seçime tek aday olarak giren Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ ile birlikte 21 numaralı sandıkta oyunu attı.



6682 ÜYE OY KULLANDI



Olağan Seçimli Genel Kurulda toplam 38 sandıkta 6682 kişi oy kullandı.



HOCA BİRKAÇ GÜNE AÇIKLANIR



AliKoç yeni teknik direktör konusuna konuşmasında değinmezken, üyeler ve basın mensuplarının ısrarlı sorularını, "Birkaç güne açıklanır, rahat olun" diye yanıtladı.



AKADEMİ İÇİN 7 MİLYON EURO HAZIR



Ali Koç daha önce söz verdiği futbol şubesinin yeni bir tesise taşınması için 134 dönemlik arazi başvuruyu yaptıklarını belirterek, "Yapacağımız akademi sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olacak. Tesis için 7 milyon euro bütçe hazır. Yetmediği yerde ben kendim tamamlayacağım. Kazmayı vurduktan 1 yıl sonraya, önümüzdeki sezona yetişmemesi için hiçbir sebep yok" dedi.



BAKİ: 3-4 MAJÖR TRANSFER YAPACAĞIZ



Selahattin Baki, teknik direktör konusunda sona geldiklerini, 3-4 majör transfer yapacaklarını söyledi. Ali Koç'un yeni yönetiminde de yer alan Baki, "Geçen sene geniş kadroyu kurduk. Bu yıl artık takım kuracağız. Gelip, hemen ilk 11'de fark yaratabilecek 3 ya da 4 tane majör oyuncu peşindeyiz. Görüştüğümüz hoca adaylarımız var. Teknik direktör belli olduktan sonra onun da isteğiyle hızlı bir şekilde transferi bitirip tekeri çabuk döndürmek istiyoruz. Bu sene bizim için çok önemli" diye konuştu.