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Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Filip Novak yerine Mario Rui geliyor! Transfer...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezon sol bek pozisyonu için transfer yapmaya hazırlanıyor. Novak'ın formundan, Caner Erkin'in ise ofansif yönünün daha güçlü olmasından dolayı Kanarya, defansif özelliği daha yüksek olan bir ismi getirmeye hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe, Napoli'de forma giyen Mario Rui'yi getirecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 10:21
Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Filip Novak yerine Mario Rui geliyor! Transfer...

Fenerbahçe, gelecek sezon sol bek pozisyonuna daha 'defansif' bir ismi getirmeyi planlıyor. Kanarya, Novak ve Caner'in yerine Mario Rui'yi istiyor.

Bu sezon özellikle Caner Erkin'in defansif zaafları nedeniyle kalesinde goller gören Fenrbahçe, gelecek sezon aynı sorunları yaşamak istemiyor.

Sarı lacivertliler, Filip Novak'ın da formsuzluğundan dolayı Portekizli futbolcuyla ilgileniyor.

Geçen sezon Napoli'de 36 maça çıkan Mario Rui, sarı-lacivertlilerin ilgi alanına dahil oldu. Portekizli sol bekle ilgilenen Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcunun transferini Attila Szalai'yi dahil etmeden bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

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