Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Filip Novak yerine Mario Rui geliyor! Transfer...

Fenerbahçe, gelecek sezon sol bek pozisyonuna daha 'defansif' bir ismi getirmeyi planlıyor. Kanarya, Novak ve Caner'in yerine Mario Rui'yi istiyor.

Bu sezon özellikle Caner Erkin'in defansif zaafları nedeniyle kalesinde goller gören Fenrbahçe, gelecek sezon aynı sorunları yaşamak istemiyor.



Sarı lacivertliler, Filip Novak'ın da formsuzluğundan dolayı Portekizli futbolcuyla ilgileniyor.

Geçen sezon Napoli'de 36 maça çıkan Mario Rui, sarı-lacivertlilerin ilgi alanına dahil oldu. Portekizli sol bekle ilgilenen Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcunun transferini Attila Szalai'yi dahil etmeden bitirmeye çalışacağı öğrenildi.