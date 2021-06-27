Caner Erkin kimdir? Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin kaç yaşında ve nereli?

Caner Erkin saha içinde olduğu kadar saha dışında yaptıklarıyla da gündemden düşmüyor. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Caner Erkin, yaptığı flaş açıklamalarla adından söz ettirdi.

Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde oyunu kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na gelen Erkin, oy verdikten sonra değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

"İnşallah hayırlısı olur. İnşallah başkanımız uzun süreler daha burada olur. 'Haklıydık, kazandık' yazısını okudum. Ben de buradaydım, ufak bir ayrılık oldu. Ancak uzun yıllar vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim."

"Her şey ortadaydı, sahada hakkımızla şampiyonluk aldık. Alnımızın teriyle kazandık, ben o akıttığım teri biliyorum. Rakiplerin bize nasıl hırs yaptıklarını da hatırlıyorum. Biz daha iyi oynadık ve kazandık."





"GALATASARAY'DA OYNARKEN BİLE FENERBAHÇELİ OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

"Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Kariyerinin hiçbir döneminde Fenerbahçe taraftarı olduğunu gizlemedim. Sünnet olurken bir videom vardı, onu bir ay sonra paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Diğer kulüplerde böyle bir şey hissetmedim. Ölene kadar Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelilik çok farklı."

"Beşiktaş, Galatasaray'a da saygım var ama Fenerbahçe hep kalbimde olacak. Fenerbahçelilik zordur. Herkes karşımızda olabilir. Biz sonuna kadar savaşacağız."



CANER ERKİN KİMDİR?

Caner Erkin 4 Ekim 1988 tarihinde Balıkesir'de doğdu. 32 yaşındaki sol bek Manisaspor altyapısında futbola başladı. Manisaspor'da 2004 yılında A Takım'a yükselen yıldız futbolcu, kariyerinde önemli takımlarda forma giydi. Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de top koşturan Caner Erkin, Avrupa'da ise CSKA Moskova ve Inter'de oynadı.

Sol bek mevkisinde görev yapan Caner Erkin hücuma verdiği destekle ön plana çıkıyor. Sol kanattan etkili ortalar yapabilen yıldız futbolcu, asistleriyle dikkat çekiyor.

A Milli Takım formasını 59 kez giyen Caner Erkin, bu maçlarda 2 gol kaydetti.