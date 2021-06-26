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Transferde flaş iddia! Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye derken Marsilya...

Son dakika Fenerbahçe haberi... Sarı lacivertlilerin gelecek sezon için bir kanat oyuncusu istediği bilinirken, uzun süredir gündemde Cengiz Ünder'in olduğu biliniyordu. Fransız basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Fenerbahçe ile beraber Cengiz Ünder'e Lig 1 ekibi Marsilya'nın talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:57
Transferde flaş iddia! Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye derken Marsilya...

Fransa Ligi takımlarından Marsilya, İtalyan ekibi Roma ile kaleci Pau Lopez'in transferi için görüşürken, Cengiz Ünder gelişmesi yaşandı.

Marsilya, Pau Lopez'in transferi için 1-2 milyon euro arasında kiralam bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla büyük oranda anlaşma sağladı.

İtalyan basını, Marsilya'nın Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için Roma ile görüşeceğini duyurdu.

Geçen sezon Leicester City'de kiralık oynayan ancak istediği şansı bulamayan 23 yaşındaki milli futbolcumuzun geleceği önümüzdeki haftalarda belli olacak.

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