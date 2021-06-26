Son dakika spor haberi: Slaven Bilic'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, pazartesi günü yeni hocayı açıklayacaklarını söyledi, gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Paulo Fonseca, Marco Silva ve Paulo Sousa gibi teknik direktörlerin yer aldığı listeye bu kez de Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic eklendi.



FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR!

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Hırvat hocanın sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğunu ifade etti. Kul, Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi çalıştırmaya sıcak baktığını belirtti.



Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştıran Hırvat hocanın da sarı-lacivertli yönetimin adayları arasında yer aldığı iddia edildi. Süper Lig'de 2013-15 olmak üzere iki sezon Beşiktaş'ı çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, daha sonra İngiliz ekibi West Ham United'ın başına geçmişti. Arap Al Ittihad'da da görev yapan Bilic, West Bromwich'in ardından Beijing Guoan ile anlaştı. Deneyimli teknik adamın Çin temsilcisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona eriyor.