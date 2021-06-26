Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Ali Koç, yeniden başkan seçildi. Ali Koç ve yönetimi, 3 yıl daha görev yapacak. Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenen genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilme hakkına sahipti. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlarken 17.00'ye kadar devam etti.



Kongreye tek aday olarak giren 33. başkan Ali Koç, bir kez daha başkan seçilirken 3 yıl daha görev yapacak.

Seçime tek aday olarak giren Ali Koç'un yönetim kurulu asil ve yedek listesi şöyle:

Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

ALİ KOÇ'UN 2. DÖNEMİ

Üç yıl önceki seçimde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım karşısında oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullanmış ve bu oyların 16 bin 92'sini elde eden Ali Koç, sarı-lacivertlilerin 33. başkanı olmuştu.

KATILIM SAYISI 6 BİN 682

Sandıklar kapandıktan sonra yapılan açıklamada 6 bin 682 üyenin oy kullandığı ifade edildi.