Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurul'da Caner Erkin: Galatasaray'da oynarken bile...

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Seçimli Olağan Genel Kurul'da oy kullandı. 32 yaşındaki futbolcu kongrede kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"UZUN YILLAR HİZMET EDECEĞİM"

"İnşallah hayırlısı olur. İnşallah başkanımız uzun süreler daha burada olur. "Haklıydık, kazandık" yazısını okudum. Ben de buradaydım, ufak bir ayrılık oldu. Ancak uzun yıllar vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim."

"Her şey ortadaydı, sahada hakkımızla şampiyonluk aldık. Alnımızın teriyle kazandık, ben o akıttığım teri biliyorum. Rakiplerin bize nasıl hırs yaptıklarını da hatırlıyorum. Biz daha iyi oynadık ve kazandık."

"GALATASARAY'DA OYNARKEN BİLE..."

"Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Sünnet olurken bir videom vardı, onu bir ay sonra paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Diğer kulüplerde böyle bir şey hissetmedim."

"Ölene kadar Fenerbahçeli olacağım. Fenerbahçelilik çok farklı. Beşiktaş, Galatasaray'a da saygım var ama Fenerbahçe hep kalbimde olacak. Fenerbahçelilik zordur. Herkes karşımızda olabilir. Biz sonuna kadar savaşacağız."