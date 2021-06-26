Cengiz seferi hafta başında!

Bir yandan teknik direktör konusunda çalışmalar yapan F.Bahçe, transferde de hareketli saatler yaşıyor. Bir süre önce Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i takibe alan sarı-lacivertlilerin, pazartesi günü İtalyan ekibine kiralama teklifi yapacağı kaydedildi. Ancak Roma ve 23 yaşındaki oyuncuya önerilecek rakam konusunda net bir bilgiye ulaşılamadı. Ayrıca Çizme ekibinin de Cengiz'i kadroda düşünmediği belirtiliyor.

GÖZÜ MOURINHO'DA

Hatta Roma'nın tecrübeli kanat oyuncusu için 15 milyon euro bonservis belirlendiği gelen haberler arasında. Fakat bu transferde F.Bahçe'nin önündeki asıl engel Cengiz'in Roma'da kalmak istemesi olarak görülüyor. Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, Roma ile kampa katılıp kendini teknik direktör Jose Mourinho'ya kanıtlamak istiyor.

SHAQIRI'YE DÖNECEK

F.Bahçe'nin diğer kanat adayı Shaqiri konusunda ise bekleyiş sürüyor. Yönetim, Cengiz'den olumlu bir yanıt alamazsa, rota İsviçre ile EURO 2020'de mücadele eden 1,69 boyundaki oyuncuya dönecek.

23 yaşındaki Cengiz, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Leicester City'de 19 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Cengiz'in Roma'daki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.