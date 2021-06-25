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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de rota yeniden Malang Sarr

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Forvet hattını Serdar Dursun ile güçlendiren sarı-lacivertliler savunma için daha önce de gündeme gelen Malang Sarr için yeniden devreye girdi. İşte Fransız savunma oyuncusuna sunulan teklif ve detayları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de rota yeniden Malang Sarr

Hayal kırıklığı yaratan Tisserand ve Lemos'u gönderip kaliteli bir stoper transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de yeniden Malang Sarr sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler eski gözdesi olan Fransız yıldızı kadroya katmak için yeniden girişimlere start verdi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de rota yeniden Malang Sarr

CHELSEA'YE KAPTIRMIŞLARDI

Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezon başında bonservisi elinde olan Sarr'ın transferi konusunda büyük uğraş vermiş ancak genç yıldız tercihini Chelsea'den yana kullanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de rota yeniden Malang Sarr

PORTO'DA KİRALIK OYNADI
Geçen sezonu Porto'da kiralık geçiren Sarr için resmi girişimlere başlayan sarı-Lacivertliler, Takvim'in haberine göre Chelsea ile temasa geçti. Hedef, 22 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralamak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de rota yeniden Malang Sarr

YENİ SEZON PLANINDA YOK!
Porto formasıyla geride bıraktığımız sezon 27 maça çıkan Malang Sarr, Chelsea'nin yeni sezon planlarında yer almıyor. Fener, genç yıldızın menajeriyle de temas sağladı

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