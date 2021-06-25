Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de rota yeniden Malang Sarr

Hayal kırıklığı yaratan Tisserand ve Lemos'u gönderip kaliteli bir stoper transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de yeniden Malang Sarr sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler eski gözdesi olan Fransız yıldızı kadroya katmak için yeniden girişimlere start verdi.
CHELSEA'YE KAPTIRMIŞLARDI
Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezon başında bonservisi elinde olan Sarr'ın transferi konusunda büyük uğraş vermiş ancak genç yıldız tercihini Chelsea'den yana kullanmıştı.
PORTO'DA KİRALIK OYNADI
Geçen sezonu Porto'da kiralık geçiren Sarr için resmi girişimlere başlayan sarı-Lacivertliler, Takvim'in haberine göre Chelsea ile temasa geçti. Hedef, 22 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralamak.