Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe yönetimi ibra edildi!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe yönetimi ibra edildi!

Son dakika spor haberleri: Fenerabahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'a mevcut başkan Ali Koç tek aday olarak girdi. 2019 ve 2020 yılları yönetim kurulu faaliyet ile denetim kurulu raporları okundu. Ali Koç ve yönetimi, 2019-2020 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 16:09 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 16:21
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe yönetimi ibra edildi!

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda devam ediyor. Genel kurulun divan başkanlığı görevinde bulunan Vefa Küçük, gündem maddelerinden biri olan yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası için oylamaya geçti.

Genel kurul üyelerinin oylaması sonucunda; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi.

SON DAKİKA