Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a: Sınıfta kaldınız!

Ali Koç'un kulübü 3 sezonda ne hale getirdiğini kimse inkar edemez. Transfer de transfer! Yanlış adamların yönlendirdiği bir başkanlık koltuğu ve uçuruma sürüklenen Fenerbahçe gerçeği.
Buna ruhu olmayan futbolcuların transfer edilmesi de dahil.
Fenerbahçe'de yanlışlardan medet umanlar şapkanın içinde tavşan aramasın, çünkü şapkadan tavşan çıkarmanın modası geçti.
Not: Taraftarlara yeni rüyalar imal etmek için önce o taraftarların uyutulması gerekiyor. Onun modası hiç geçmedi.
İki gün önce Ali Koç'un final karnesi için kendine yaptığı yorumu ilginçti. "Sınıfta kalmadık ama başarılı olamadık." Hayır Sayın Ali Koç sınıfta kaldınız! İnsanların umutlarını harcadınız, Fenerbahçeli çocukların harçlıklarını yok yere savurdunuz. Ezeli rakiplere karşı Saracoğlu'ndaki yıllanmış efsaneleri yerle bir ettiniz. Karanlık gölgelere Fenerbahçe'de söz hakkı tanıyacak kadar yanlışa gittiniz. "Büyük yürüyüş" diye tasarlanan hikaye trajediye dönüştüyse sınıfta kalmamak mümkün değildir.
Aziz Yıldırım sert açıklamalarıyla taraftara seslendi aslında. "Benim bıraktığım yerdeyseniz, uğruna hapis yattığım kulübü yalnız bırakamazsınız!" Taraftarın ikiye bölünmesi bu büyük savaşın Fenerbahçe'deki en ağır yenilgisi olabilir bunu da hesaba katmak gerekiyor.
Not: Göğsüne neşterle 'Fenerbahçeliyim' diye yazmakla sevda büyüklük kazanmıyor. Gerçek sevda gerçeklerin arkasında durmaktır.