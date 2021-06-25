Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a: Sınıfta kaldınız!

Ali Koç'un kulübü 3 sezonda ne hale getirdiğini kimse inkar edemez. Transfer de transfer! Yanlış adamların yönlendirdiği bir başkanlık koltuğu ve uçuruma sürüklenen Fenerbahçe gerçeği.

Buna ruhu olmayan futbolcuların transfer edilmesi de dahil.

Fenerbahçe'de yanlışlardan medet umanlar şapkanın içinde tavşan aramasın, çünkü şapkadan tavşan çıkarmanın modası geçti.

Not: Taraftarlara yeni rüyalar imal etmek için önce o taraftarların uyutulması gerekiyor. Onun modası hiç geçmedi.