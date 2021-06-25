Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Zeljko Obradovic Partizan ile anlaştı!

Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan başarılı antrenör Zeljko Obradovic, eski takımı Partizan ile anlaşmaya vardı. Sırbistan ekibinin başkanı Ostoja Mijailovic, 61 yaşındaki antrenörle 3 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Zeljko Obradovic basketbola bir yıl ara vermesinin ardından, antrenörlük hayatına başladığı Partizan'a geri döndü.

Sırp basını, Zeljko Obradovic'in Partizan'dan maaş olarak büyük bir rakam istemediğini ancak iyi bir kadro kurabilmek için yönetimden garanti aldığını belirtti. Zeljko Obradovic ile yapılan anlaşmanın ardından, Partizan'ın transfer çalışmalarına başlayacağı vurgulandı.

