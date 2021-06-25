Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Mario Rui için transferde karşı karşıya

MARLON İLE YOLLAR AYRILDI Transfer dönemine en hızlı giren ekip olan ve Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Fode Koita hamleleriyle gövde gösterisi yapan Trabzonspor 'da sıra sol beke geldi. Marlon'la yola devam etmeyen Bordo-Mavililer savunmanın soluna kaliteli bir isim getirmek istiyor.

EZELİ RAKİPLER RUI İÇİN DEVREDE İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, Napoli forması giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Mario Rui'yi transfer etmek istediğini, Fenerbahçe'nin de oyuncuya talip olduğunu iddia etti.



