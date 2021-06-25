Haberler Fenerbahçe Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Mario Rui için transferde karşı karşıya

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Mario Rui için transferde karşı karşıya

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süpoer Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Sol bek arayışları süren ezeli rakipler Napoli forması giyen Portekizli futbolcu Mario Rui için devreye girdi. İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Mario Rui ile ilgili son gelişmeler... TS FB transfer haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 20:04
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Mario Rui için transferde karşı karşıya

Spor toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde düğmeye bastı. Ezeli rakiplerde öncelik ise sol bek transferi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Mario Rui için transferde karşı karşıya

NOVAK YOLCU

Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Filip Novak, sarı-lacivertli takımdan ayrılabilir. Çek sol bek, yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla fazla forma şansı bulamazken, ayrılmanın eşiğine geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Mario Rui için transferde karşı karşıya

Çok sık sakatlık problemi yaşayan ve bu nedenle sezon içinde kaçırdığı maç ve antrenman sayısı hayli fazla olan 30 yaşındaki oyuncu, yönetimin yeni sezonda devam etmek istemediği isimler arasında yer alıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Mario Rui için transferde karşı karşıya

MARLON İLE YOLLAR AYRILDI

Transfer dönemine en hızlı giren ekip olan ve Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Fode Koita hamleleriyle gövde gösterisi yapan Trabzonspor 'da sıra sol beke geldi. Marlon'la yola devam etmeyen Bordo-Mavililer savunmanın soluna kaliteli bir isim getirmek istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Mario Rui için transferde karşı karşıya

EZELİ RAKİPLER RUI İÇİN DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, Napoli forması giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Mario Rui'yi transfer etmek istediğini, Fenerbahçe'nin de oyuncuya talip olduğunu iddia etti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Mario Rui için transferde karşı karşıya

2018 yılından beri Serie A'da Napoli formasıyla 132 maça çıkan futbolcu, 11 kez de Portekiz Milli Takımı forması giydi. Rui, 2018 Dünya Kupası'nda da oynamıştı. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin listesinde yer alan futbolcu, kariyeri boyunca 329 maça çıktı ve 6 gol atıp 16 asist üretti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Mario Rui için transferde karşı karşıya

MARIO RUI KİMDİR?

2018'den bu yana Napoli'de 132 maça çıkan 30 yaşındaki sol bek, 11 kez de Portekiz Milli Takımı forması giydi. Rui 2018 Dünya Kupası'nda da oynadı. Kariyeri boyunca 329 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol atıp 16 tane de asiste imza attı.

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