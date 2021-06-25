Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor Mario Rui için transferde karşı karşıya

Spor toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde düğmeye bastı. Ezeli rakiplerde öncelik ise sol bek transferi...
Spor toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde düğmeye bastı. Ezeli rakiplerde öncelik ise sol bek transferi...
NOVAK YOLCU
Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Filip Novak, sarı-lacivertli takımdan ayrılabilir. Çek sol bek, yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla fazla forma şansı bulamazken, ayrılmanın eşiğine geldi.
Çok sık sakatlık problemi yaşayan ve bu nedenle sezon içinde kaçırdığı maç ve antrenman sayısı hayli fazla olan 30 yaşındaki oyuncu, yönetimin yeni sezonda devam etmek istemediği isimler arasında yer alıyor.
MARLON İLE YOLLAR AYRILDI
Transfer dönemine en hızlı giren ekip olan ve Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Fode Koita hamleleriyle gövde gösterisi yapan Trabzonspor 'da sıra sol beke geldi. Marlon'la yola devam etmeyen Bordo-Mavililer savunmanın soluna kaliteli bir isim getirmek istiyor.
EZELİ RAKİPLER RUI İÇİN DEVREDE
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, Napoli forması giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Mario Rui'yi transfer etmek istediğini, Fenerbahçe'nin de oyuncuya talip olduğunu iddia etti.
2018 yılından beri Serie A'da Napoli formasıyla 132 maça çıkan futbolcu, 11 kez de Portekiz Milli Takımı forması giydi. Rui, 2018 Dünya Kupası'nda da oynamıştı. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin listesinde yer alan futbolcu, kariyeri boyunca 329 maça çıktı ve 6 gol atıp 16 asist üretti.