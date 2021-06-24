Sürpriz olabilir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni hocalarını pazartesi günü açıklayacaklarını söyledi. Daha önce Alman ve Portekiz ekolünden bir teknik direktör baktıklarını söyleyen Koç, "Bu ekoller için, illaki bu ülkelerden hoca getirmek gerekmiyor. Sürpriz de olabilir" dedi. Ali Koç, adaylardan Favre'nin kendisiyle değil ama temsilcisiyle görüştüklerini belirtirken, Dalic ile bu sene görüşmediklerini kaydetti.

ALTAY'A İLGİ ÇOK

Ali Koç, teklifler gelen Attila Szalai için 20 milyon euro'nun altında bir rakamı konuşmayacaklarını da açıkladı. Ayrıca, "Altay'a da çok büyük ilgi var. 30 milyon euro'nun altı bedel düşünülemez bile" diye konuştu. G.Saray Başkanı Burak Elmas'ı mektupla tebrik ettiğini söyleyen Koç, yeni sezonda damarlarına basan olursa artık misliyle cevap vereceklerini de dile getirdi.

SAMANDIRA'DA DİSİPLİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Ali Koç, "Sivas maçında o ruhsuz takımı görmek bizi kahretti. Sportif direktörümüze (Emre Belözoğlu) 'futbolcuların forması ıslanmıyor, o ruhu göremiyorum' diyordum, sürekli söylüyordum. Artık Samandıra'da bu disiplini sağlayacağız" dedi.

LİSTESİNİ AÇIKLIYOR

Ali Koç yeni yönetim kurulu listesini bugün kamuoyuna açıklayacak. Koç, listesinde yeni isimlerin yer alacağını söyledi.