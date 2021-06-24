Ali Koç'un pazartesi günü ismini açıklayacağı teknik direktör hala netleşmedi. Kulislerde Paulo Sousa ismi öne çıktı. Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran 50 yaşındaki Portekizli teknik direktör için federasyon başkanı Boniek, "Paulo Sousa hakkında birçok şey çıktı ve bunlar söylenti değil. Çeşitli kulüplerin onunla ilgilendiğini duydum. Ancak Sousa'nın burada bir sözleşmesi var" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe'nin ayrıca Marco Silva, Paulo Fonseca, Nenad Bjelica ve adı basına yansımayan birkaç teknik adamla da görüşmeleri sürdürdüğü belirtiliyor.