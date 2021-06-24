Son dakika transfer haberleri: Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Boniek'ten Paulo Sousa açıklaması! Fenerbahçe...

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan teknik direktörleri Paulo Sousa'nın geleceği hakkında konuştu.

İsveç, İspanya ve Slovakya'nın olduğu grupta 1 puanla son sırada kalarak EURO 2020'ye veda eden Polonya'da teknik direktör Paulo Sousa ülke basını tarafından sert eleştirilere maruz kalırken, federasyon başkanı Boniek, hocalarına sahip çıktı.

"YOLA BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ"

Fenerbahçe ile adı anılan Portekizli teknik direktör Paulo Sousa'nın Polonya Milli Takımı'nın başında kalacağını belirten Zbigniew Boniek, "Paulo Sousa çok iyi bir teknik adam, oyunculara ilham verdi. Oldukça iyi bir kamp dönemi geçirdik. Ancak takım sahada çok farklıydı. Paulo Sousa'yı takımın başına getirmek asla bir hata değildi. Yola birlikte devam edeceğiz" dedi.