Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! Fransız ekibi teklifle geliyor

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından topladığı 82 puanla üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda. Öncelikli olarak teknik direktör konusunu halletmek isteyen Sarı Kanarya, kadroya katacağı isimlerin yanı sıra halihazırda kadroda bulunan bazı isimlerle de yollarını ayırarak yeni transferler için kaynak yaratma gayretinde.

Bu isimlerden biri olan ve takımdan ayrılması muhtemel oyuncular arasındaki Ozan Tufan için de yeni gelişmeler yaşanıyor... Daha önce verdiği röportajlarda sık sık yurt dışında forma giymek istediğini belirten 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için bir Fransız ekibinin devrede olduğu öğrenildi.

Sarı-laciverli yönetimin, Ozan Tufan için gelecek rakama göre tavrını belirleyeceği de gelen bilgiler arasında. Fransız ekibinin yanı sıra Ozan'a Premier Lig'den de bazı takımların ilgisi olduğu biliniyor. Milli futbolcu Ozan Tufan geçtiğimiz sezonu 6 gol + 10 asistle tamamlamıştı.