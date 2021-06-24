Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! Fransız ekibi teklifle geliyor

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! Fransız ekibi teklifle geliyor

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan için müjdeli haber geldi. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Her futbolcunun hayali olduğu gibi yurt dışında ülkemi temsil etmek istiyorum. Tabii ki her futbolcunun hayali gibi benimki de yurt dışında kendimi gösterebilmek, oralarda ülkemi temsil edebilmek" diyen Tufan için bir Fransız takımının resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! Fransız ekibi teklifle geliyor

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından topladığı 82 puanla üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda. Öncelikli olarak teknik direktör konusunu halletmek isteyen Sarı Kanarya, kadroya katacağı isimlerin yanı sıra halihazırda kadroda bulunan bazı isimlerle de yollarını ayırarak yeni transferler için kaynak yaratma gayretinde.

Bu isimlerden biri olan ve takımdan ayrılması muhtemel oyuncular arasındaki Ozan Tufan için de yeni gelişmeler yaşanıyor... Daha önce verdiği röportajlarda sık sık yurt dışında forma giymek istediğini belirten 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için bir Fransız ekibinin devrede olduğu öğrenildi.

Sarı-laciverli yönetimin, Ozan Tufan için gelecek rakama göre tavrını belirleyeceği de gelen bilgiler arasında. Fransız ekibinin yanı sıra Ozan'a Premier Lig'den de bazı takımların ilgisi olduğu biliniyor. Milli futbolcu Ozan Tufan geçtiğimiz sezonu 6 gol + 10 asistle tamamlamıştı.

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