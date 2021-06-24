Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Cedric Bakambu bombası!

Fener'de Cedric Bakambu sürprizi... Kongolu yıldızın menajeri, Fenerbahçe Yönetimi ile iletişime geçerek yıldız oyuncusunu teklif etti. Takvim'in haberine göre; menajeri, "Bakambu'nun Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak biz uygun bir ücretle transferi bitirebiliriz" dedi.

ÖNCE HOCAMIZA DANIŞACAĞIZ Bu teklif üzerine Fenerbahçe Yönetimi, "Yeni hocamız henüz belli değil. Teklifinizi değerlendirmeye alacağız. Hocamız belli olur olmaz, ona da danışarak kararımızı ileteceğiz" cevabını verdi.