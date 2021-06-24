Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Cedric Bakambu bombası!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Cedric Bakambu bombası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezonda hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirip mutlu sona ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz yıl gol yollarında sorun yaşayan sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi bu probleme son vermek istiyor. Kanarya'da gündeme gelen son isim ise bir dönem Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu. İşte detaylar... ( FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Cedric Bakambu bombası!

Fener'de Cedric Bakambu sürprizi... Kongolu yıldızın menajeri, Fenerbahçe Yönetimi ile iletişime geçerek yıldız oyuncusunu teklif etti. Takvim'in haberine göre; menajeri, "Bakambu'nun Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak biz uygun bir ücretle transferi bitirebiliriz" dedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Cedric Bakambu bombası!

ÖNCE HOCAMIZA DANIŞACAĞIZ

Bu teklif üzerine Fenerbahçe Yönetimi, "Yeni hocamız henüz belli değil. Teklifinizi değerlendirmeye alacağız. Hocamız belli olur olmaz, ona da danışarak kararımızı ileteceğiz" cevabını verdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Cedric Bakambu bombası!

BURSASPOR'DA FORMA GİYDİ

2018 yılında 40 milyon Euro bonservis ücretiyle Villarreal'den Çin Ligi ekiplerinden Guoan'a transfer olan Cedric Bakambu, 2014-2015 yılları arasında da Bursaspor'da forma giymişti.

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