Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve henüz teknik direktörü belli olmayan Fenerbahçe'de transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı lacivertli ekip fırsat transferlerine öncelik verdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
Antalyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Gökdeniz Bayrakdar, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Antalyasporlu futbolcunun menajeri ve kulübüyle temaslar sürüyor.
BATUHAN KÖR
Gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Bursaspor forması giyen Batuhan Kör ile ilgileniyor. Bursaspor'a takas veya para önerilecek.