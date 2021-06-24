Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, harcama limitlerinin açıklanmasının ardından transferde atacağı adımları da belirledi. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Kanarya, listesine yeni isimleri ekledi. Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin tranfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 14:37
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve henüz teknik direktörü belli olmayan Fenerbahçe'de transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı lacivertli ekip fırsat transferlerine öncelik verdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Antalyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Gökdeniz Bayrakdar, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Antalyasporlu futbolcunun menajeri ve kulübüyle temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

BATUHAN KÖR

Gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Bursaspor forması giyen Batuhan Kör ile ilgileniyor. Bursaspor'a takas veya para önerilecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Sead Kolasinac için girişimler devam ederken, Fenerbahçe'ye rakip çıktı. The Sun'ın haberine göre, Olimpiakos Kolasinac için devreye girdi. Futbolcuyla bağlantıyı Mesut Özil sağlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

JEROME BOATENG

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Boateng için Roma ve birçok Avrupa kulübü devrede. Fenerbahçe 32 yaşındaki Alman futbolcu için şarlarını zorlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

GERMAN VALERA

El Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Fenerbahçe 19 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor. Alt yapıdan yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Valera geçtiğimiz sezon Tenerife'ye kiralandı. La Liga 2'de 16 maçta şans bulup 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

Fenerbahçe gelecek sezon forvet bölgesinde problem yaşamak istemiyor. Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic için görüşmeler devam ederken yıldız futbolcuyla Beşiktaş da ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

ANDRAZ SPORAR

İspanyol basını, geçen sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Andraz Sporar'ın Fenerbahçe'ye transferini yazdı. Henüz resmi temasların kurulmadığı haberde belirtildi. Öte yandan yıldız forvet ile Beşiktaş da ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

CEDRIC BAKAMBU

Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen ve Villarreal performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cedric Bakambu gündeme geldi. Bakambu'nun menajeri, "Bakambu'nun Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak biz uygun bir ücretle transferi bitirebiliriz" dedi.

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