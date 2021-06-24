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Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a teknik direktör tavsiyesi! Emre Belözoğlu...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan gündem yaratan açıklamalar geldi. Ali Koç yönetimini sert sözlerle eleştiren Yıldırım, teknik direktör arayışında olan sarı-lacivertlilere öneride bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 12:57 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 13:12
Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a teknik direktör tavsiyesi! Emre Belözoğlu...

Aziz Yıldırım, teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a öneride bulundu. Getireceği hocanın macera olacağını belirten Yıldırım, "Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederim" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

Aziz Yıldırım: Biz tarih yazdık. Şimdi tarih tersten yazılıyor. Hoca boşuna arıyor. Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederim. Getireceği hoca macera olacak. Birinci sezonda küme düşme tehlikesi, ikinci sezonda 7.'lik, 3. sezonda yüzde 70'i hazır denilen takım 3. oldu. Futbolda soruyolar 6 puan veriyor. Sıfır.

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