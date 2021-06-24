Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Altay satılıyor mu? Transfer için flaş karar sonrası bonservis...

Fenerbahçe'de Cuma günü yapılacak olağan genel kurul sonrası hem yeni teknik direktör hem transfer konuları hız kazanacak. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.
Fenerbahçe'de Cuma günü yapılacak olağan genel kurul sonrası hem yeni teknik direktör hem transfer konuları hız kazanacak. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.
TRANSFERDE KARAR VERİLDİ
Fenerbahçe'de seçim sonrası yeni teknik adam beklenirken, transfer stratejisi de ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, hocanın açıklanmasının ardından, teknik heyetin listesi doğrultusunda transferleri gerçekleştirecek.
SZALAI VE ALTAY ÖNE ÇIKTI
Transferler kadar önemli bir başka konu da, mevcut kadronun korunması... Bu çerçevede iki isim öne çıkıyor: Attila Szalai ve Altay Bayındır...
30 MİLYON EURO HEDEFİ
Gelişime açık olan 23 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'nin 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli düşündüğü konuşuluyor.
ATALANTA VE ATLETICO YAKIN TAKİPTE
Son dönemde ismi Atalanta ve Atletico Madrid ile anılan Attila Szalai için Fenerbahçe son ana dek satışa yanaşmayacak.
FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'YA ALDI
Fenerbahçe'nin 2 milyon euro'ya Apollon Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai, geçen sezon Süper Lig'de 21 maça çıkıp 3 gol attı.
MURIQI PİŞMANLIĞI
Milliyet'in haberine göre yönetim, geçen sezon Vedat Muriç ile ilgili yaşadığı durumun bir benzerini yaşamak istemiyor. Başkan Ali Koç, önemli transferler yapıp kadroyu güçlendirse de, Vedat'ın Lazio'ya gitmek istemesi sebebiyle sıkıntı yaşadı.
'VEDAT KALSA ŞAMPİYONDUK'
Başkan Koç, Vedat'ı satmak istememişti. Bunun sebebi de, bu futbolcunun boşluğunun doldurulmasının kolay olmamasıydı.Nitekim sarı-lacivertliler geçen sezon en önemli sıkıntıyı golcü noktasında yaşadı. Fenerbahçeliler, "Vedat kalsa şampiyonduk" ifadesini kullandı.
TAKIMDA KALACAKLAR
Bu nedenle bu sezon takımda eksik bir parça olmamasına dikkat eden sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda geçen sezonki sıkıntıyı yaşamak istemiyor. Bu nedenle değerlerinin çok çok üzerinde bir teklif gelmediği sürece ne Altay ne de Szalai satılacak.
UYUM ENDİŞESİ
Çünkü bu iki oyuncunun da kısa vadede yerinin dolması çok zor... Bulunsa bile uyum sorunu yaşanabileceği, takıma tam verim sağlayamayabileceği düşünülüyor.
ŞAMPİYONLUK PLANI
Çok astronomik bir bedel karşılığında gönderilebilecek olan iki oyuncu kadroda tutulması planlanıyor. Çünkü şampiyonluğun, bu futbolculardan elde edilecek gelirden daha önemli olduğu düşünülüyor.