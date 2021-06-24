Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Altay satılıyor mu? Transfer için flaş karar sonrası bonservis...

MURIQI PİŞMANLIĞI Milliyet'in haberine göre yönetim, geçen sezon Vedat Muriç ile ilgili yaşadığı durumun bir benzerini yaşamak istemiyor. Başkan Ali Koç, önemli transferler yapıp kadroyu güçlendirse de, Vedat'ın Lazio'ya gitmek istemesi sebebiyle sıkıntı yaşadı.

'VEDAT KALSA ŞAMPİYONDUK' Başkan Koç, Vedat'ı satmak istememişti. Bunun sebebi de, bu futbolcunun boşluğunun doldurulmasının kolay olmamasıydı.Nitekim sarı-lacivertliler geçen sezon en önemli sıkıntıyı golcü noktasında yaşadı. Fenerbahçeliler, "Vedat kalsa şampiyonduk" ifadesini kullandı.

TAKIMDA KALACAKLAR

Bu nedenle bu sezon takımda eksik bir parça olmamasına dikkat eden sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda geçen sezonki sıkıntıyı yaşamak istemiyor. Bu nedenle değerlerinin çok çok üzerinde bir teklif gelmediği sürece ne Altay ne de Szalai satılacak.