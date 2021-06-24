Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayında yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Yıldırım'ın konu ile ilgili yaptığı konuşma şu şekilde oldu;

"Recep Tayyip Erdoğan'a Türk sporunun gelişimi için teklif ettiğimiz konuların kanunlaşması konusunda, stadyum ve tesis yapımında teşekkürlerimi sunuyorum.



Fenerbahçe Üniversitesi açılış zamanı Cumhurbaşkanı Erdoğan bize çok destek oldu. Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'Niye bu üniversite için bu kadar uğraşıyorsun?' dedi. 10 yıldır uğraşıyordum. 'Rakiplerden birinin üniversitesi var?' dedim. 'O onların değil' dedi. 'Olsun o zaman ilk biz olalım' dedim. Sağolsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan izin verdi."