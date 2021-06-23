Son dakika transfer haberleri: Atalanta Attila Szalai için kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye dev teklif

F.Bahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan spor sitesi CalcioWeb'de yer alan ve Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre; EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken 23 yaşındaki stoper, Atalanta gözlemcilerinin radarına takıldı.

İtalyan ekibi gibi 3'lü savunma oynayan Macaristan'da savunmanın solunu kontrol eden Szalai'nin bu sistemdeki performansının beğenildiği kaydedilirken, genç olması ve hızının bir savunmacı için tatminkâr bulunmasının transferi güçlendirdiği belirtildi.