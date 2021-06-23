Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Atalanta Attila Szalai için kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye dev teklif

Son dakika transfer haberleri: için kesenin ağzını açtı! 'ye dev teklif

'nin Macar yıldızı , 'de sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. 'yla turnuvada başarılı bir grafik çizen 23 yaşındaki stopere 'nın dev kulüpleri talip oldu. Son olarak basını, Macar stoper için 'nın devreye girdiğini ve kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalacağını yazdı. İşte Atalanta'nın için gözden çıkardığı rakam... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Atalanta Attila Szalai için kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye dev teklif

'nin Macar yıldızı için flaş bir iddia ortaya atıldı. spor sitesi 'de yer alan ve 'nin derlediği habere göre; 'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken 23 yaşındaki stoper, gözlemcilerinin radarına takıldı.

Son dakika transfer haberleri: Atalanta Attila Szalai için kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye dev teklif

ekibi gibi 3'lü savunma oynayan 'da savunmanın solunu kontrol eden 'nin bu sistemdeki performansının beğenildiği kaydedilirken, genç olması ve hızının bir savunmacı için tatminkâr bulunmasının transferi güçlendirdiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Atalanta Attila Szalai için kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye dev teklif

Teknik Direktörü 'nin onay verdiği oyuncu için 10 milyon Euro'luk bir bütçe düşünüldüğü ifade edildi.

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