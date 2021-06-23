Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için Santos Borre iddiası! İşte oyuncunun istediği rakam... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: için Santos Borre iddiası! İşte oyuncunun istediği rakam... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Pazartesi yeni teknik direktörünü açıklayacak olan sarı lacivertlilere menajerler tarafından Kolombiyalı golcü Santos Borre önerildi. İşte 25 yaşındaki yıldızın yıllık ücret talebi ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için Santos Borre iddiası! İşte oyuncunun istediği rakam... (FB spor haberi)

Yeni sezon öncesi birçok ismin gündeme getirildiği 'de bu kez Kolombiyalı yıldız konuşulmaya başlandı. ekibi ile sözleşmesi sona eren Santos Borre'nin menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli takıma önerildiği iddia edildi.

212 MAÇ 74 GOL 23 ASİST

, ve River Plate formalarıyla 212 resmi maça çıkan Borre, bu karşılaşmalarda 74 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 2 kez kızaran 1.74'lük golcü, 33 de sarı kart gördü.

Kariyerinin parladığı Deportivo Cali'den sonra transfer olduğu Villarreal'de beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki futbolcunun bir kez daha 'da sahne almak istediği belirtildi.

'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından River Plate'te 4 sezon geçiren golcü futbolcunun yıllık ücret talebinin 2.5 milyon euro olduğu ifade edildi.

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