Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için Santos Borre iddiası! İşte oyuncunun istediği rakam... (FB spor haberi)

Yeni sezon öncesi birçok ismin gündeme getirildiği Fenerbahçe'de bu kez Kolombiyalı yıldız konuşulmaya başlandı. Arjantin ekibi River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre'nin menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli takıma önerildiği iddia edildi.



212 MAÇ 74 GOL 23 ASİST



Deportivo Cali, Villarreal ve River Plate formalarıyla 212 resmi maça çıkan Borre, bu karşılaşmalarda 74 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 2 kez kızaran 1.74'lük golcü, 33 de sarı kart gördü.



Kariyerinin parladığı Deportivo Cali'den sonra transfer olduğu Villarreal'de beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki futbolcunun bir kez daha Avrupa'da sahne almak istediği belirtildi.



La Liga'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından River Plate'te 4 sezon geçiren golcü futbolcunun yıllık ücret talebinin 2.5 milyon euro olduğu ifade edildi.