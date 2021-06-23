Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte son dörtlü! (FB spor haberi)

Başkan Ali Koç'un hoca konusunda yakın çevresine dahi bilgi vermediği ve tüm görüşmeleri gizli tuttuğu öğrenildi. Bu dört hoadan Paulo Fonseca ve Marco Silva takım çalıştırmazken; Sousa Polonya, Nenad Bjelica'nın da Hırvat ekibi ile Osijek ile sözleşmeleri devam ediyor.
SILVA: Estoril Praira, Sporting'ten sonra Yunan Olympiakos, İngiliz ekipleri Hull, Watford ve Everton'ı çalıştırdı. Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk 44 yaşındaki hoca, Sporting'le de Portekiz Kupası'nı kaldırdı. Son görev yaptığı Everton'da beklentilerin altında kaldı.
SOUSA: Polonya ile EURO 2020'de görev alan 50 yaşındaki Portekizli, QPR, Swansea, Leicester, Videoton, M.Tel Aviv, Basel, Fiorentina, Quanjian, Bordeaux'u çalıştırdı. Basel ile İsviçre'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli hoca, bir önceki takımı Bordeaux'da tutunamadı.