Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte son dörtlü! (FB spor haberi)

Birçok isimle görüşen ve bu konuyla bizzat ilgilenen başkan Ali Koç'un yüz yüze ya da görüntülü konuşma ile temas kurduğu hocalardan 4'ü öne çıkıyor: Paulo Fonseca, Nenad Bjelica, Marco Silva ve Paulo Sousa... Bu dörtlüden biri, Fenerbahçe'nin yeni hocası olarak göreve başlayacak.



