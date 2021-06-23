Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte son dörtlü! (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'nin hocası kim olacak? İşte son dörtlü! ()

Son dakika spor haberi: 'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren 'de gündem teknik direktör... Birçok hocayla görüşen sarı lacivertlilerde 4 teknik direktör ön plana çıkıyor. Yönetim, , , ve isimlerinden birine imzayı attırmayı hedefliyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte son dörtlü! (FB spor haberi)

'de gündemin ilk sırasında tartışmasız teknik direktör konusu yer alıyor. Sezonun tamamlanmasından bu yana hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin 25-26 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesi yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte son dörtlü! (FB spor haberi)

Birçok isimle görüşen ve bu konuyla bizzat ilgilenen başkan Ali Koç'un yüz yüze ya da görüntülü konuşma ile temas kurduğu hocalardan 4'ü öne çıkıyor: , , ve ... Bu dörtlüden biri, 'nin yeni hocası olarak göreve başlayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte son dörtlü! (FB spor haberi)

TEK YETKİLİ BAŞKAN!

Daha önce yaptığı basın toplantısında, "Tercimiz Portekiz ve Almanya üzerinde. Tarz profil, geçmiş, başarısı açısından bu iki ülke hocalarına daha çok odaklanıyoruz. Ancak farklı bir ülke vatandaşı olabilir. Disiplin getirecek bir teknik direktör istiyorum" sözlerini sarfetmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte son dörtlü! (FB spor haberi)

Başkan Ali Koç'un hoca konusunda yakın çevresine dahi bilgi vermediği ve tüm görüşmeleri gizli tuttuğu öğrenildi. Bu dört hoadan ve takım çalıştırmazken; Sousa Polonya, 'nın da Hırvat ekibi ile Osijek ile sözleşmeleri devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte son dörtlü! (FB spor haberi)

SILVA: Estoril Praira, Sporting'ten sonra Yunan Olympiakos, İngiliz ekipleri Hull, Watford ve Everton'ı çalıştırdı. Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk 44 yaşındaki hoca, Sporting'le de Portekiz Kupası'nı kaldırdı. Son görev yaptığı Everton'da beklentilerin altında kaldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte son dörtlü! (FB spor haberi)

SOUSA: Polonya ile EURO 2020'de görev alan 50 yaşındaki Portekizli, QPR, Swansea, Leicester, Videoton, M.Tel Aviv, Basel, Fiorentina, Quanjian, Bordeaux'u çalıştırdı. Basel ile İsviçre'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli hoca, bir önceki takımı Bordeaux'da tutunamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte son dörtlü! (FB spor haberi)

FONSECA: 48 yaşındaki teknik adam, Despertivo Aves, Paços Ferreira, Porto ile Braga'dan sonra Ukrayna ekibi Shakhtar ve son olarak İtalyan Roma'yı çalıştırdı. Ülkesinde Portekiz Süper Kupa ve Portekiz Kupası'nı kazandı. Shakhtar ile Ukrayna'da 3 lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte son dörtlü! (FB spor haberi)

BJELICA: 49 yaşındaki hocanın Osijek ile 2023'e kadar sözleşmesi var. Hırvatistan'da Zagreb ile 2 lig, bir kupa zaferi yaşadı. Geçen sezon Osijek'i düşük bütçeye rağmen Zagreb'in ardından ikinci yapan Bjleica; Karnten, Lustenau, St.Andra, A.Wien, Calcio, Poznan'da da görev yaptı.

SON DAKİKA