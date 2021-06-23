Son dakika Fenerbahçe haberi: Löw'ün yardımcısından olay sözler! "Türkiye'ye gidebilir"

Yeni sezonda hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerde takımın başına henüz kimin geçeceği belli değil...

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun elinden geleni yaptığının altını çizen Koç, "Geçen sene biz tam bir aile takımı olamadık, benim en gücüme giden şey bu. Bunu Samandıra'da defalarca dile getirmeme rağmen bir şekilde yerine getiremedik. Onun için Samandıra artık böyle olmayacak diyorum. Seçildiğimiz takdirde Pazartesi yeni hocayı açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.