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Son dakika Fenerbahçe haberi: Löw'ün yardımcısından olay sözler! "Türkiye'ye gidebilir"

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Başkan Ali Koç, yeniden başkan seçilmesi halinde yeni hocayı açıklayacağını duyurmuştu. Sarı-lacivertlilerin gündeminde olan Joachim Löw'ün eski yardımcısından da flaş bir açıklama geldi. İşte o sözler ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 20:46
Son dakika Fenerbahçe haberi: Löw'ün yardımcısından olay sözler! "Türkiye'ye gidebilir"

Fenerbahçe'de transferden çokgündemin ilk sırasında tartışmasız teknik direktör konusu geliyor. Sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı almıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Löw'ün yardımcısından olay sözler! "Türkiye'ye gidebilir"

Yeni sezonda hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerde takımın başına henüz kimin geçeceği belli değil...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Löw'ün yardımcısından olay sözler! "Türkiye'ye gidebilir"

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun elinden geleni yaptığının altını çizen Koç, "Geçen sene biz tam bir aile takımı olamadık, benim en gücüme giden şey bu. Bunu Samandıra'da defalarca dile getirmeme rağmen bir şekilde yerine getiremedik. Onun için Samandıra artık böyle olmayacak diyorum. Seçildiğimiz takdirde Pazartesi yeni hocayı açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Löw'ün yardımcısından olay sözler! "Türkiye'ye gidebilir"

LÖW SÜRPİRİZİ

Fenerbahçe'nin Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw'e teklifte bulunduğunu ancak bu teklifin deneyimli teknik adam tarafından reddedildiği kaydedilmişti. Löw'ün gerekçe olarak ise, EURO 2020 sonrasında bir süre dinlenmek istemesini sunduğu belirtilmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Löw'ün yardımcısından olay sözler! "Türkiye'ye gidebilir"

1998/99 sezonunda Joachim Löw'ün yardımcısı olarak Fenerbahçe'de görev alan ve daha sonra 2008-2018'de Löw ile Almanya Milli Takımı için çalışan Heracles Teknik Direktörü Frank Wormuth, Alman teknik adamın Fenerbahçe yıllarını anlattı, yeniden Türkiye'ye dönebileceğini belirtti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Löw'ün yardımcısından olay sözler! "Türkiye'ye gidebilir"

İŞTE O SÖZLER:

"Söz konusu Löw ise her şey mümkün, buna Türkiye'ye dönmek de dahil. Ancak hala ne yapacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Bence şu an aklında Almanya'dan sonra nerede çalışacağına dair hiçbir şey yoktur, çünkü tamamen EURO 2020'ye odaklanmıştır.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Löw'ün yardımcısından olay sözler! "Türkiye'ye gidebilir"

EURO 2020 başlamadan birkaç gün önce ona şans diledim, cevabından sonra turnuvaya motive olduğunu anladım. Jogi motive olursa cevapları normalden farklı olarak hep çok kısa olur. O andan itibaren, onunla iletişim kurmam gerekmediği sürece yalnız bırakmam gerektiğini anladım."

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