Son dakika Fenerbahçe haberi: Löw'ün yardımcısından olay sözler! "Türkiye'ye gidebilir"

Fenerbahçe'de transferden çokgündemin ilk sırasında tartışmasız teknik direktör konusu geliyor. Sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı almıştı.
Fenerbahçe'de transferden çokgündemin ilk sırasında tartışmasız teknik direktör konusu geliyor. Sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı almıştı.
Yeni sezonda hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerde takımın başına henüz kimin geçeceği belli değil...
ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun elinden geleni yaptığının altını çizen Koç, "Geçen sene biz tam bir aile takımı olamadık, benim en gücüme giden şey bu. Bunu Samandıra'da defalarca dile getirmeme rağmen bir şekilde yerine getiremedik. Onun için Samandıra artık böyle olmayacak diyorum. Seçildiğimiz takdirde Pazartesi yeni hocayı açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.
LÖW SÜRPİRİZİ
Fenerbahçe'nin Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw'e teklifte bulunduğunu ancak bu teklifin deneyimli teknik adam tarafından reddedildiği kaydedilmişti. Löw'ün gerekçe olarak ise, EURO 2020 sonrasında bir süre dinlenmek istemesini sunduğu belirtilmişti.
1998/99 sezonunda Joachim Löw'ün yardımcısı olarak Fenerbahçe'de görev alan ve daha sonra 2008-2018'de Löw ile Almanya Milli Takımı için çalışan Heracles Teknik Direktörü Frank Wormuth, Alman teknik adamın Fenerbahçe yıllarını anlattı, yeniden Türkiye'ye dönebileceğini belirtti.
İŞTE O SÖZLER:
"Söz konusu Löw ise her şey mümkün, buna Türkiye'ye dönmek de dahil. Ancak hala ne yapacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Bence şu an aklında Almanya'dan sonra nerede çalışacağına dair hiçbir şey yoktur, çünkü tamamen EURO 2020'ye odaklanmıştır.
EURO 2020 başlamadan birkaç gün önce ona şans diledim, cevabından sonra turnuvaya motive olduğunu anladım. Jogi motive olursa cevapları normalden farklı olarak hep çok kısa olur. O andan itibaren, onunla iletişim kurmam gerekmediği sürece yalnız bırakmam gerektiğini anladım."