Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım basın toplantısında ne konuşacak? Yakınları açıkladı!

Fenerbahçe 'de seçimi kaybettiği 2018'den bu yana suskunluğunu koruyan eski başkan Aziz Yıldırım 'ın Olağan Seçimli Genel Kurulu'dan bir gün önce basın toplantısı düzenlemesi, camiada bütün gözlerin yarın bu basın toplantısının yapılacağı Çırağan Sarayı'na çevrilmesine neden olacak.

Perşembe sabahı yapılacak basın toplantısı için görüş alınan Aziz Yıldırım 'ın yakınındaki isimler, "Sayın Yıldırım, bugüne kadar hakkında ne söylenirse söylensin, takımın ve kulübün durumunu etkilememek, mevcut yönetimin rahat çalışmasını sağlamak için susmayı tercih etmiştir.

AMAÇ KESİNLİKLE SEÇİMİ ETKİLEMEK DEĞİL

Önüne defalarca fırsat çıkmasına rağmen, her seferinde sadece 'Bölünmeyin, yönetime destek olun' çağrısı yapmış, hiç muhalefet yapmamış, hep hassas davranmıştır. Sayın Yıldırım'ın adaylık gibi bir niyeti de bulunmadığı için bu basın toplantısıyla seçimi etkileme amacı taşıdığını düşünmek haksızlık olur" dediler.