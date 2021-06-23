Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım basın toplantısında ne konuşacak? Yakınları açıkladı!

Son dakika haberi: basın toplantısında ne konuşacak? Yakınları açıkladı!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin seçimli kongresi öncesinde eski başkan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Fenerbahçeli taraftarların, Aziz Yıldırım'ın ne konuşacağını merak etmesiyle beraber, Yıldırım'ın yanındaki isimlerin açıklamaları belli oldu. Aziz Yıldırım'a yakın isimler, Fenerbahçe eski başkanının toplantıda hangi konulara değineceğine dair tüyolar verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:16
Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım basın toplantısında ne konuşacak? Yakınları açıkladı!

'de seçimi kaybettiği 2018'den bu yana suskunluğunu koruyan eski başkan 'ın Olağan Seçimli Genel Kurulu'dan bir gün önce basın toplantısı düzenlemesi, camiada bütün gözlerin yarın bu basın toplantısının yapılacağı Çırağan Sarayı'na çevrilmesine neden olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım basın toplantısında ne konuşacak? Yakınları açıkladı!

FENERBAHÇE İÇİN SUSKUN KALDI

Perşembe sabahı yapılacak basın toplantısı için görüş alınan 'ın yakınındaki isimler, "Sayın Yıldırım, bugüne kadar hakkında ne söylenirse söylensin, takımın ve kulübün durumunu etkilememek, mevcut yönetimin rahat çalışmasını sağlamak için susmayı tercih etmiştir.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım basın toplantısında ne konuşacak? Yakınları açıkladı!

AMAÇ KESİNLİKLE SEÇİMİ ETKİLEMEK DEĞİL

Önüne defalarca fırsat çıkmasına rağmen, her seferinde sadece 'Bölünmeyin, yönetime destek olun' çağrısı yapmış, hiç muhalefet yapmamış, hep hassas davranmıştır. Sayın Yıldırım'ın adaylık gibi bir niyeti de bulunmadığı için bu basın toplantısıyla seçimi etkileme amacı taşıdığını düşünmek haksızlık olur" dediler.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım basın toplantısında ne konuşacak? Yakınları açıkladı!

NE ANLATACAĞI MERAK EDİLİYOR

Hürriyet'in haberine göree, sarı lacivertlilerin eski başkanı 'ın yapacağı konuşma hakkında detay vermekten kaçınan eski yöneticiler, sadece 'Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını hakkında konuşacak' demekle yetindiler.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım basın toplantısında ne konuşacak? Yakınları açıkladı!

MALİ KONULAR ÖNE ÇIKIYOR

Yıldırım'ın daha çok kendi dönemine ait mali konularla ilgili konuşacağı, 2018'de kulübün maddi anlamda ve taşınmaz varlıklar anlamında Ali Koç yönetime nasıl bıraktıklarına anlatmaya zaman ayıracağı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım basın toplantısında ne konuşacak? Yakınları açıkladı!

KURMAYLARI DA YANINDA OLACAK

Çırağan Sarayı davet salonunda saat 11.30'da başlayacak basın toplantısına eski yöneticiler, 'ın yakın dostlarından bazıları ve bazı basın mensupları katılacak. Bu arada Aziz Yıldırım'ın Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun 25 Haziran Cuma günü yapılacak oturumuna katılması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım basın toplantısında ne konuşacak? Yakınları açıkladı!

F.Bahçe'de 3 Haziran 2018'deki seçimde ali Koç 16 bin 92 oyla yeni başkan olurken, 4 bin 644 oyda kalan 20 yıllık dönemi sona ermişti.

SON DAKİKA