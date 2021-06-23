Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de Ali Koç Szalai için fiyatı belirledi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Attila Szalai için transfer hedefini belirledi. "Attila Szalai için 20 milyon euro'nun altını konuşmam bile." diyen Ali Koç, kendi döneminin en beğendiği transferlerinden biri olan Attila Szalai için 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Macaristan formasıyla başarılı bir EURO 2020 performansı gösteren Szalai için gelen teklifler de Ali Koç'un iştahını kabarttı.

AVRUPA'DA ORTALAMA STOPER 30 MİLYON EURO!

Şu an Avrupa transfer piyasasında ortalama stoperlerin bile 30 milyon euro civarında rakamlara transfer olduğunu gören Fenerbahçe yönetimi, gelişime de açık olan 23 yaşındaki stoperi için 'astronomik' teklifler dışındaki teklifleri değerlendirmeye de almayacak.

ATALANTA VE ATLETICO YAKIN TAKİPTE

Son dönemde ismi Atalanta ve Atletico Madrid ile anılan Attila Szalai için Fenerbahçe son ana dek satışa yanaşmayacak. Ali Koç'un hedefinin bonservis gelirinin yanısıra bir sonraki satıştan da pay almak olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'YA ALDI

Fenerbahçe'nin 2 milyon euro'ya Apollon Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai, geçen sezon Süper Lig'de 21 maça çıkıp 3 gol attı.