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Son dakika haberleri | 'den kayınvalidesine jest!

'nin dünyaca ünlü yıldızı , eşi 'nin annesi için kesenin ağzını açtı. Mesut Özil, kayınvalidesine 'dan 12 milyon TL değerinde ev aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:58
Son dakika FB haberleri | Mesut Özil'den kayınvalidesine jest!

'nin, takımından transfer ettiği ünlü futbolcu , kayınvalidesi için kesenin ağzını açtı. Hürriyet'in haberine göre, sırf kayınvalidesi 'rahat etsin diye' paradan kaçınmayan Özil, 12 milyon TL'ye 'ten ev aldı. Çamlıca'da, 'ün villasını alan Mesut Özil, karısının isteği üzerine kayınvalidesini de kendi yakınına taşıdı.

Özil'in, 'de oynarken hayatını birleştirdiği 2014 Türkiye Güzeli 'nin ailesiyle arasının çok iyi olduğu belirtiliyor.

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