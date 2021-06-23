Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Perotti için Genoa Başkanı Enrico Preziosi'den resmi açıklama! Transfer...

Fenerbahçeli Perotti için Başkanı 'den resmi açıklama! Transfer...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerde geleceği belirsiz olan , yaşadığı uzun süreli sakatlığının ardından basınına yaptığı açıklamada 'da forma giyemeye sıcak baktığını açıklamıştı. kulübünün başkanı , konu ile ilgili yaptığı kısa açıklamada Perotti'nin transferine dair açık kapı bıraktı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:37
Fenerbahçeli Perotti için Genoa Başkanı Enrico Preziosi'den resmi açıklama! Transfer...

'nin geçtiğimiz sezon başında 'dan kadrosuna dahil ettiği Arjantinli yıldız ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Perotti, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'ya geri dönmek istediğini ve 'da oynayabileceğini ifade etmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından basını, başkanı 'ye Perotti transferini sordu.

"PEROTTI'YI ALMAK MI? BAKALIM"
Genoa Başkanı Enrico Preziosi, kendisine sorulan Perotti transferine dair, "Diego Perotti'yi almak mı? Bakalım." dedi.

SON DAKİKA