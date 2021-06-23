Fenerbahçeli Perotti için Genoa Başkanı Enrico Preziosi'den resmi açıklama! Transfer...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Roma'dan kadrosuna dahil ettiği Arjantinli yıldız Diego Perotti ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Perotti, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İtalya'ya geri dönmek istediğini ve Serie A'da oynayabileceğini ifade etmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İtalyan basını, Genoa başkanı Enrico Preziosi'ye Perotti transferini sordu.

"PEROTTI'YI ALMAK MI? BAKALIM"

Genoa Başkanı Enrico Preziosi, kendisine sorulan Perotti transferine dair, "Diego Perotti'yi almak mı? Bakalım." dedi.



