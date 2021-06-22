Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! Fenerbahçe Andraz Sporar'ı gündemine aldı

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! 'ı gündemine aldı

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimi, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Öncelikle forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. basını, Fenerbahçe'nin bonservisi 'da bulunan 'la ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 18:26
Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! Fenerbahçe Andraz Sporar'ı gündemine aldı

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen 'de yeni teknik direktör için görüşmeler sürerken, transfer harekatı da başladı. Kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, ilk olarak golcü sorununu çözmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! Fenerbahçe Andraz Sporar'ı gündemine aldı

Geçtiğimiz sezon transfer edilen golcülerinden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Bu doğrultuda birçok kaliteli ismi listesine alan için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! Fenerbahçe Andraz Sporar'ı gündemine aldı

basını, geçen sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi 'da bulunan 'ye yazdı. Todofichajes.com'da yer alan habere göre; henüz resmi temaslarda bulunmayan sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde Sporar için Sporting'le görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! Fenerbahçe Andraz Sporar'ı gündemine aldı

41 MAÇTA 13 GOLE KATKI
Beşiktaş'ın da transfer lsitesinde yer aldığı iddia edilen 27 yaşındaki Sloven santrfor, geçen sezon Sporting ve Braga formalarıyla toplam 41 resmi maça çıktı. Sporar bu karşılaşmalarda 7 gol atıp, 6 da asist yaptı.

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