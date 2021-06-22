Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! Fenerbahçe Andraz Sporar'ı gündemine aldı

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için görüşmeler sürerken, transfer harekatı da başladı. Kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, ilk olarak golcü sorununu çözmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon transfer edilen golcülerinden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Bu doğrultuda birçok kaliteli ismi listesine alan Fenerbahçe için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.