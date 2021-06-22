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Son dakika transfer haberleri | ve 'a kötü haber! ...

'de yeni sezona hazırlanan ve 'ın gündeminde sol bek transferi var. Ezeli rakipler bu doğrultuda rotayı, ile sözleşmesi biten 'a çevirmişti. Ancak Hollandalı sol bek için 'nun da devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 15:35
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Patrick van Aanholt...

'de yeni sezona hazırlanan ve 'ın gündeminde sol bek transferi var. Ezeli rakipler bu doğrultuda rotayı, ile sözleşmesi biten 'a çevirmişti.

Patrick van Aanholt, biten sözleşmesi ile birlikte Haziran ayı sonunda takımı Crystal Palace'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan sol bek için ekibi , devreye girdi.

'in haberine göre Lazio, oyuncuyla temasa geçti. Van Aanholt'un Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da teklifler aldığı belirtildi.

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