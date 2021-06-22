Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre şoku! Yeni takımı...

Fenerbahçe 'nin teknik adam adayları arasında ilk sırada yer alan Lucien Favre ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli çalıştırıcının Premier Lig ekibi Crystal Palace ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre; Dortmund ile yollarını ayırmasından bu yana boşta olan Lucien Favre, Crystal Palace menajerlik görevi için en önemli aday konumunda bulunuyor. Daha önce Wolves'tan ayrılan Nuno Espirito Santo ile de görüşen ancak anlaşamayan Palace, Fabre ile el sıkışma noktasına geldi. Haberin detayında, Favre'nin Premier Lig'de takım yönetme konusunda çok hevesli olduğu belirtildi.