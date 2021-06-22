Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre şoku! Yeni takımı...

Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında ilk sırada yer alan Lucien Favre ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli çalıştırıcının Premier Lig ekibi Crystal Palace ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında ilk sırada yer alan Lucien Favre ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli çalıştırıcının Premier Lig ekibi Crystal Palace ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.
The Guardian'da yer alan habere göre; Dortmund ile yollarını ayırmasından bu yana boşta olan Lucien Favre, Crystal Palace menajerlik görevi için en önemli aday konumunda bulunuyor. Daha önce Wolves'tan ayrılan Nuno Espirito Santo ile de görüşen ancak anlaşamayan Palace, Fabre ile el sıkışma noktasına geldi. Haberin detayında, Favre'nin Premier Lig'de takım yönetme konusunda çok hevesli olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz hafta sonunu Londra'da geçiren ve Crystal Palace yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren Favre, kulübün planlarından etkilendi. Ayrıca kulüp yetkilileri de Favre'nin vizyonunu beğendi.
Favre için bir diğer istekli kulübün Everton olduğu da vurgulandı. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesi sonrası yeni menajer arayan ve Rafael Benitez ile de görüşme halinde olan Everton'ın Favre'yi de düşündüğü kaydedildi.
Öte yandan, haberde Fenerbahçe'nin de Favre'yi istediği belirtildi. Favre'nin ise İngiltere Premier Lig'de bir takım çalıştırmayı daha çok istediği kaydedildi. Favre, 2018'da Dortmund'a katılmadan önce iki sezon Nice ve öncesinde Mönchengladbach ve Hertha Berlin kulüplerini çalıştırdı.