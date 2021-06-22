Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre şoku! Yeni takımı...

Son dakika transfer haberi: 'de şoku! Yeni takımı...

Son dakika spor haberi: 'de şoku yaşanıyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yabancı isimler üzerine yoğunlaşıldı. Listesinde birçok aday bulunan Kanarya'da öne çıkan isim, son olarak 'da görev alan Lucien Favre olmuştu. İsviçreli çalıştırıcıya 'den bir kulübün talip olduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 09:04 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 09:04
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre şoku! Yeni takımı...

'nin teknik adam adayları arasında ilk sırada yer alan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli çalıştırıcının ekibi Crystal Palace ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre şoku! Yeni takımı...

The Guardian'da yer alan habere göre; Dortmund ile yollarını ayırmasından bu yana boşta olan , Crystal Palace menajerlik görevi için en önemli aday konumunda bulunuyor. Daha önce Wolves'tan ayrılan Nuno Espirito Santo ile de görüşen ancak anlaşamayan Palace, Fabre ile el sıkışma noktasına geldi. Haberin detayında, Favre'nin 'de takım yönetme konusunda çok hevesli olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre şoku! Yeni takımı...

Geçtiğimiz hafta sonunu Londra'da geçiren ve Crystal Palace yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren Favre, kulübün planlarından etkilendi. Ayrıca kulüp yetkilileri de Favre'nin vizyonunu beğendi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre şoku! Yeni takımı...

Favre için bir diğer istekli kulübün Everton olduğu da vurgulandı. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesi sonrası yeni menajer arayan ve Rafael Benitez ile de görüşme halinde olan Everton'ın Favre'yi de düşündüğü kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucien Favre şoku! Yeni takımı...

Öte yandan, haberde 'nin de Favre'yi istediği belirtildi. Favre'nin ise İngiltere 'de bir takım çalıştırmayı daha çok istediği kaydedildi. Favre, 2018'da Dortmund'a katılmadan önce iki sezon Nice ve öncesinde Mönchengladbach ve Hertha Berlin kulüplerini çalıştırdı.

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