Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Burak Elmas açıklaması! Seçim sonrası ne dedi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'da başkanlığa seçilen Burak Elmas hakkında açıklamalarda bulundu. Habertürk'e konuşan Koç, Burak Elmas'la dost olduklarını ancak ezeli rekabet devreye girdiğinde olaylara dostluk penceresinden bakmayabileceklerini söyledi.

İşte o sözler:

"Burak Elmas'a mektup yazdım ve mektupla tebrik ettim. Burak Bey'i gençlikten tanırım. Eşi ve eşi ailesini daha eski tanırız. Faruk Süren Bey ile çok yakın dostluğumuz vardır.

Bir sıkıntı yok ama söz konusu Fenerbahçe olunca ben, söz konusu Galatasaray olunca o zaman zaman dostluklar pencerelerimizden bakmayabiliriz. Sorunlarımız için birlikte masada olmamız gerektiği olgunluğunda olmalıyız."

"AK PARTİ HÜKÜMETİ'NE ŞAPKA ÇIKARTMAK LAZIM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, AK Parti döneminde spor alanında Türkiye'nin büyük bir gelişim gösterdiğini de söyleyip, Avrupa'yı bu alanda geride bıraktığımızı belirtti.

Koç konuyla ilgili şöyle konuştu:

Koskoca Fenerbahçe'nin 2 tane altyapı stadı var. Benim en büyük hayalim 3 sene sonunda Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş bir akademisi. Bunun için kaynağımız hazır, gerekirse kendimden de vereceğim. 130 dönüm bir arazi lazım. Devletimize başvurduk, bekliyoruz. Araziyi satın alma imkanımız yok. Aziz Yıldırım kendi döneminde devletten hiçbir katkı almadan stadı yapıp, bugünkü modern statları tetikledi. AK Parti Hükümeti'ne de şapka çıkartmak lazım. Çünkü çok yatırım yaptılar. Modernleşme ve tesisleşme konusunda bizim attığımız adımları Avrupa'da atan kimse yok. Bu çok önemli.