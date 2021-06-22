Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Flaş gelişme! Fenerbahçe ve Sergen Yalçın...

Son dakika spor haberi: Flaş gelişme! ve ...

Son dakika spor haberi: Teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden 'de flaş bir gelişmesi yaşandı. ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan 48 yaşındaki teknik adamın yeni rotasının olabileceği iddia edildi. Siyah-beyazlılar ile son bir görüşme yapacak olan Sergen Yalçın'ın, imza atmaması halinde sarı-lacivertlilere gelebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 16:02
Son dakika spor haberi: Flaş gelişme! Fenerbahçe ve Sergen Yalçın...

yönetimiyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan 'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Çifte kupa sonrası bir türlü imza atmayan 48 yaşındaki çalıştırıcının ismi gündemden düşmüyor. Akşam'ın haberine göre; Başarılı teknik adamın ile görüşmeler yaptığı söylentisi de ayyuka çıkmış durumda. Sarı-lacivertlilerin birçok yabancı hocayla yaptığı görüşmelerden sonuç alamaması nedeniyle ibrenin Sergen Yalçın'a dönebileceği ifade edildi. Tatilde olan ve henüz mukavele imzalamayan Yalçın daha önce, "Beşiktaş'tan ayrılmam söz konusu değil" diyerek kendini önemli ölçüde bağlamıştı. Ancak Fenerbahçe'den gelecek bol sıfırlı bir teklifin genç hocanın kafasını karıştıracağı endişesi de var.

ÇEBİ'DEN YALÇIN'A ARABA HEDİYESİ!
İmzanın gecikmesiyle camiada bu söylentilerin ardı arkası kesilmezken, Başkan 'nin genç teknik adama bir cip hediye ettiği ve gönlünü almaya çalıştığı öğrenildi.

KADIKÖY'ÜN YOLUNU TUTABİLİR
Sezon içinde büyük maddi fedakarlıklarda bulunan Başkan'ın bu jestine rağmen Sergen Yalçın'ın olumlu bir yanıt vermemesi rahatsızlığı artırdı. Siyah-beyazlılarla yapılacak görüşmelerde imza atılmazsa Sergen Yalçın, 'ün yolunu tutabilir.

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