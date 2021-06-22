Son dakika spor haberi: Flaş gelişme! Fenerbahçe ve Sergen Yalçın...

Beşiktaş yönetimiyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Sergen Yalçın'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Çifte kupa sonrası bir türlü imza atmayan 48 yaşındaki çalıştırıcının ismi gündemden düşmüyor. Akşam'ın haberine göre; Başarılı teknik adamın Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı söylentisi de ayyuka çıkmış durumda. Sarı-lacivertlilerin birçok yabancı hocayla yaptığı görüşmelerden sonuç alamaması nedeniyle ibrenin Sergen Yalçın'a dönebileceği ifade edildi. Tatilde olan ve henüz mukavele imzalamayan Yalçın daha önce, "Beşiktaş'tan ayrılmam söz konusu değil" diyerek kendini önemli ölçüde bağlamıştı. Ancak Fenerbahçe'den gelecek bol sıfırlı bir teklifin genç hocanın kafasını karıştıracağı endişesi de var.

ÇEBİ'DEN YALÇIN'A ARABA HEDİYESİ!

İmzanın gecikmesiyle camiada bu söylentilerin ardı arkası kesilmezken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin genç teknik adama bir cip hediye ettiği ve gönlünü almaya çalıştığı öğrenildi.

KADIKÖY'ÜN YOLUNU TUTABİLİR

Sezon içinde büyük maddi fedakarlıklarda bulunan Başkan'ın bu jestine rağmen Sergen Yalçın'ın olumlu bir yanıt vermemesi rahatsızlığı artırdı. Siyah-beyazlılarla yapılacak görüşmelerde imza atılmazsa Sergen Yalçın, Kadıköy'ün yolunu tutabilir.