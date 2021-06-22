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Son dakika spor haberi: 'de başkanlık seçiminde 29 bin 9 kişi oy kullanabilecek

Son dakika spor haberi: Kulübü'nde 25-26 Haziran'da olağan seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada başkanlık seçiminde 29 bin 9 üye ile delege oy kullanabileceği duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 11:00
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde 29 bin 9 kişi oy kullanabilecek

'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. 25-26 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul toplantısında 29 bin 9 üye ile delegenin oy kullanabileceği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlendi. Buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecek, kulübün 3 yılına yön verecek kongreye katılımın önemli olduğuna değinilerek oy hakkı olan üyeler ile delegeler genel kurula davet edildi.

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