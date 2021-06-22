Son dakika spor haberi: Bomba Aziz Yıldırım iddiası! Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine az bir süre kala gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı, Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe'nin ta kendisiyim' diyen Aziz Yıldırım, "Hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Mali konular, 3 Temmuz süreci ve Ali Koç yönetimiyle ilgili konuşması beklenen Aziz Yıldırım ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldırım'ın seçimlerde yeniden başkanlığa aday olacağı konuşulmaya başlandı.



YENİDEN ADAY OLABİLİR Mİ?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, perşembe günkü basın toplantısında önemli açıklamalar yapması beklenirken başkanlık seçimlerindeki tavrı merak edilen konular arasına girdi. Artan iddilar sonrası Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye başkan olacak mı? Aziz Yıldırım başkanlık seçimlerinde adaylığını koyması mümkün mü? gibi sorular sorulmaya başlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğü'ne göre, Aziz Yıldırım'ın yaklaşan seçimlerde aday olmayacağı, kendisine yönelik bazı eleştiriler ile 3 Temmuz kararına dair konuşacağı iddia ediliyor.