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Son dakika spor haberi: Bomba iddiası! başkanlığına aday olacak mı?

Son dakika spor haberi: 'de seçimli olağan genel kurul toplantısı 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eski başkan 'ın yeniden Fenerbahçe başkanlığına aday olacağı iddiaları gündeme oturdu. Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek olan Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulunacak. Peki Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Aziz Yıldırım başkanlık seçimlerinde adaylığını koyması mümkün mü? İşte basın toplantısında konuşacağı konu başlıkları ve adaylık iddiları ile ilgili detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 11:44
Son dakika spor haberi: Bomba Aziz Yıldırım iddiası! Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

'de başkanlık seçimine az bir süre kala gözler eski başkan 'a çevrildi. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı, 'nda basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe'nin ta kendisiyim' diyen Aziz Yıldırım, "Hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Mali konular, süreci ve yönetimiyle ilgili konuşması beklenen Aziz Yıldırım ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldırım'ın seçimlerde yeniden başkanlığa aday olacağı konuşulmaya başlandı.


YENİDEN ADAY OLABİLİR Mİ?
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, perşembe günkü basın toplantısında önemli açıklamalar yapması beklenirken başkanlık seçimlerindeki tavrı merak edilen konular arasına girdi. Artan iddilar sonrası Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye başkan olacak mı? Aziz Yıldırım başkanlık seçimlerinde adaylığını koyması mümkün mü? gibi sorular sorulmaya başlandı.

'ne göre, Aziz Yıldırım'ın yaklaşan seçimlerde aday olmayacağı, kendisine yönelik bazı eleştiriler ile 3 Temmuz kararına dair konuşacağı iddia ediliyor.

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