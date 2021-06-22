Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Gabriel Fuentes Fenerbahçe'ye gelecek mi? Menajeri açıkladı

Son dakika FB transfer haberleri | Gabriel Fuentes 'ye gelecek mi? Menajeri açıkladı

'de yeni sezon öncesi büyük belirsizlik yaşayan 'de başkanlık seçimi bekleniyor. Sarı lacivertlilerde 'un devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, hoca konusunda da somut adımlar atılması bekleniyor. İlk transferini 'u kadroya katarak yapan Fenerbahçe için Gabriel Fuentes iddiası ortaya atılmıştı. 'a gelen sol bek oyuncusunun menajeri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 09:34
Son dakika FB transfer haberleri | Gabriel Fuentes Fenerbahçe'ye gelecek mi? Menajeri açıkladı

'un "1 sol bek alacağız" açıklamasının ardından 'de gözler ve 'a çevrildi. Caner Erkin'in gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan Çekyalı Filip Novak ile yolların ayrılması planlanıyor. Novak'a ülkesinden talip olan takımların olduğu ve 30 yaşındaki futbolcunun Sarı Lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Novak'ın ayrılması durumunda 1 sol bek transferinin yapılacağını başkan Ali Koç açıklamıştı. basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin . Lig ekiplerinden 'de forma giyen Gabriel Fuentes'i transfer etmek istediği iddia edildi.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmak için 'a gittiği ve son görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı iddia edildi. Junior FC'ye yakınlığı ile bilinen gazeteciler de oyuncunun İstanbul'da olduğunu doğruladı. Piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcu Instagram'dan İstanbul paylaşımları yaptı.

İSTANBUL PAYLAŞIMLARI SONRASI MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Gabriel Fuentes'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar transfer dedikodularına neden oldu. Gabriel Fuentes'in menajeri 'e flaş açıklamalarda bulundu. Hürriyet'te yer alan habere göre Gabriel Fuentes'in menajeri katıldığı canlı yayında oyuncusunun 'ye tatil için gittiğini ifade etti. Ayrıca oyuncusunun 'da bir takıma transfer olabileceğini fakat Türkiye seçeneğinin şu an olmadığını belirtti.

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