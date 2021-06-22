Son dakika FB transfer haberleri | Gabriel Fuentes Fenerbahçe'ye gelecek mi? Menajeri açıkladı

Ali Koç'un "1 sol bek alacağız" açıklamasının ardından Fenerbahçe'de gözler Caner Erkin ve Filip Novak'a çevrildi. Caner Erkin'in gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan Çekyalı Filip Novak ile yolların ayrılması planlanıyor. Novak'a ülkesinden talip olan takımların olduğu ve 30 yaşındaki futbolcunun Sarı Lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Novak'ın ayrılması durumunda 1 sol bek transferinin yapılacağını başkan Ali Koç açıklamıştı. Kolombiya basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Kolombiya 1. Lig ekiplerinden Junior FC'de forma giyen Gabriel Fuentes'i transfer etmek istediği iddia edildi.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gittiği ve son görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı iddia edildi. Junior FC'ye yakınlığı ile bilinen gazeteciler de oyuncunun İstanbul'da olduğunu doğruladı. Piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcu Instagram'dan İstanbul paylaşımları yaptı.

İSTANBUL PAYLAŞIMLARI SONRASI MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Gabriel Fuentes'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar transfer dedikodularına neden oldu. Gabriel Fuentes'in menajeri Habla Deportes'e flaş açıklamalarda bulundu. Hürriyet'te yer alan habere göre Gabriel Fuentes'in menajeri katıldığı canlı yayında oyuncusunun Türkiye'ye tatil için gittiğini ifade etti. Ayrıca oyuncusunun Avrupa'da bir takıma transfer olabileceğini fakat Türkiye seçeneğinin şu an olmadığını belirtti.