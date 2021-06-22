Son dakika FB transfer haberleri | Dzeko'nun Fenerbahçe'den istediği para şoke etti!

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Geçtiğimiz sezondaki gibi golcü sıkıntısı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, yeni sezonda bu bölgeyi güçlü bir isme emanet etmek istiyor. Fenerbahçe'nin gündemine ilk olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında giren Edin Dzeko'nun adı, yeniden sarı-lacivertli takımla anılıyor.

Roma ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Boşnak golcünün, Başkan Ali Koç tarafından 'seçim hediyesi' olarak takıma katılacağı ileri sürüldü. İtalya kaynaklı bilgiler ise bu transferin zor olduğunu gösteriyor. Peki transferde son durum ne? İşte tüm detaylar...

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Dzeko'nun menajerleriyle temas kurdu. 35 yaşındaki yıldızdan 'olur' alındı. Roma kulübü, bonservis talep etmiyor. Ancak sıkıntı burada başlıyor. Tecrübeli futbolcunun Roma'dan yıllık net kazancı 5 milyon Euro...

Sabah'ta yer alan habere göre vergi ve menajerlik komisyonu dahil edildiğinde, Fenerbahçe'ye yıllık faturası 8.5 milyon Euro oluyor. Ayrıca Boşnak golcü minimum iki yıllık sözleşme talep ediyor. İşte bu maliyet nedeniyle transferin gerçekleşmesi zorlaşıyor.

EDIN DZEKO KİMDİR?

35 yaşında ve 1.93 boyunda olan Edin Dzeko kariyeri boyunca çıktığı 637 maçta 292 gol attı, 132 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Roma'da 38 karşılaşmada 13 gol-5 asist ile oynadı. Bosna Hersekli futbolcu milli forma altında ise 114 maçta 59 gol atmayı başardı.