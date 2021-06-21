Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: İspanya'dan flaş iddia! Fenerbahçe 19 yaşındaki German Valera'yı istiyor

Son dakika transfer haberleri: 'dan flaş iddia! 19 yaşındaki German Valera'yı istiyor

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen , hareketli bir transfer dönemi geçirecek. Bazı isimlerle yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, önemli futbolcularla kadrosunu güçlendirecek. Transferde kanatlara da takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe için 'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin genç kanat oyuncusu German Valera'yı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: İspanya'dan flaş iddia! Fenerbahçe 19 yaşındaki German Valera'yı istiyor
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Transferde kanatlara da takviye yapacak olan için 'dan German Valera iddiası geldi... 'da yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği belirtildi. Altyapıdan yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Valera, geçen sezon pişmesi için 'ye kiralandı. La Liga 2'de 16 maçta şans bulup 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2026'ya kadar sözleşmesi olan Valera'nın bu sezon da kiralık gönderilmesinin beklendiği ve yeni adresinin Fenerbahçe olabileceği bildirildi.

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