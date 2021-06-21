Son dakika transfer haberleri: İspanya'dan flaş iddia! Fenerbahçe 19 yaşındaki German Valera'yı istiyor

Transferde kanatlara da takviye yapacak olan Fenerbahçe için İspanya'dan German Valera iddiası geldi... El Mundo Deportivo'da yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği belirtildi. Altyapıdan yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Valera, geçen sezon pişmesi için Tenerife'ye kiralandı. La Liga 2'de 16 maçta şans bulup 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2026'ya kadar sözleşmesi olan Valera'nın bu sezon da kiralık gönderilmesinin beklendiği ve yeni adresinin Fenerbahçe olabileceği bildirildi.