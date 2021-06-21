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Son dakika transfer haberi: 'da! Marial Shayok kimdir?

Son dakika spor transfer haberi: yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu 'da geçiren 'u kadrosuna kattı. Kanadalı guard-forvet ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:04 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:35
Son dakika transfer haberi: Marial Shayok Fenerbahçe Beko'da! Marial Shayok kimdir?

Yeni sezon kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdüren 'dan üst üste transfer hamleleri geliyor. Sarı-lacivertliler Devin Booker ve İsmet Akpınar'ın ardından 'u renklerine bağladı. Kanadalı guard-forvet ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Shayok, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 12 maçta 18,9 sayı, 6,9 ribaunt ve 4,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nden play-off aşamasında elenen, Basketbol Süper Ligi'nde ise ikincilikle yetinen Fenerbahçe, 7 oyuncusuyla yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertliler, Dyshawn Pierre'in de sözleşmesini uzatmıştı.

MARIAL SHAYOK KİMDİR?
Marial Shayok, 26 Temmuz 1995 tarihinde , 'da dünyaya geldi. 2014 yılında ile kariyerine başlayan Shayok, üç sezon boyunca bu takımın formasını giydi ve ardından ekibine transfer oldu. 2017-18 sezonunda NCAA'deki transfer kuralları gereği maça çıkamayan Shayok, 2018-19 sezonunda ise harika bir performans ortaya koydu ve 34 maçta 18.7 sayı, 4.9 ribaund, 2.0 asist ortalamaları yakaladı.

2019 yazında ekiplerinden tarafından 2. tur 54. sıradan draft edilen Marial Shayok, 2019-20 sezonunu Philadelphia 76ers ve ekibi 'da geçirdi. NBA'de 4 maça çıkan Shayok, Gelişim Ligi'nde ise 35 karşılaşmada forma giydi ve 23 sayı, 6.0 ribaund, 3.8 asist ortalamaları tutturdu. Shayok, bu performansıyla Gelişim Ligi'nin en iyi çaylak oyuncular beşine de seçildi.

-21 sezonunda ise Ocak ayında 'a transfer olan başarılı oyuncu, bu takımla ligimizde 12 maça çıkarak, 18.9 sayı, 6.9 ribaund, 4.2 asist ortalamaları yakaladı.

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