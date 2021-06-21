Son dakika transfer haberi: Marial Shayok Fenerbahçe Beko'da! Marial Shayok kimdir?

Yeni sezon kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko'dan üst üste transfer hamleleri geliyor. Sarı-lacivertliler Devin Booker ve İsmet Akpınar'ın ardından Marial Shayok'u renklerine bağladı. Kanadalı guard-forvet ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.



Shayok, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 12 maçta 18,9 sayı, 6,9 ribaunt ve 4,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nden play-off aşamasında elenen, Basketbol Süper Ligi'nde ise ikincilikle yetinen Fenerbahçe, 7 oyuncusuyla yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertliler, Dyshawn Pierre'in de sözleşmesini uzatmıştı.

MARIAL SHAYOK KİMDİR?

Marial Shayok, 26 Temmuz 1995 tarihinde Ottawa, Ontario'da dünyaya geldi. 2014 yılında Virginia Cavaliers ile NCAA kariyerine başlayan Shayok, üç sezon boyunca bu takımın formasını giydi ve ardından Iowa State ekibine transfer oldu. 2017-18 sezonunda NCAA'deki transfer kuralları gereği maça çıkamayan Shayok, 2018-19 sezonunda ise harika bir performans ortaya koydu ve 34 maçta 18.7 sayı, 4.9 ribaund, 2.0 asist ortalamaları yakaladı.

2019 yazında NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 54. sıradan draft edilen Marial Shayok, 2019-20 sezonunu Philadelphia 76ers ve Gelişim Ligi ekibi Delaware Blue Coats'da geçirdi. NBA'de 4 maça çıkan Shayok, Gelişim Ligi'nde ise 35 karşılaşmada forma giydi ve 23 sayı, 6.0 ribaund, 3.8 asist ortalamaları tutturdu. Shayok, bu performansıyla Gelişim Ligi'nin en iyi çaylak oyuncular beşine de seçildi.

2020-21 sezonunda ise Ocak ayında Frutti Extra Bursaspor'a transfer olan başarılı oyuncu, bu takımla ligimizde 12 maça çıkarak, 18.9 sayı, 6.9 ribaund, 4.2 asist ortalamaları yakaladı.