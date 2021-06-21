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Son dakika spor haberleri: 'de kritik hafta! Yeni başkan ve teknik direktör belli oluyor

'de yeni başkan ve teknik direktör bu hafta belli oluyor. Yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılan başkan , görüştüğü 3 teknik adamdan biriyle anlaşacak. 'den O Jogo ise İnternacional'in teklifini geri çeviren 'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kritik hafta! Yeni başkan ve teknik direktör belli oluyor

'de kritik haftaya girildi. Sarı-lacivertli kulüpte hafta sonu seçimli olağan genel kurul gerçekleştirilecek. Başkan 'un 3 yıl daha üyelerden destek almasına kesin gözüyle bakılıyor. 'da gözler ise yeni teknik direktörde. Onun da bu hafta netleşmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç'un 3'e indirdiklerini açıkladığı adaylarla bu hafta son görüşmeleri yapıp, birisine imzayı attıracağı ifade ediliyor.

ARTIK FİNALE GELİNDİ
Rafael Benitez, başta pek çok isimle temas kuran sarı-lacivertlilerde son olarak Portekizli adaylar ve 'nun isimleri ön plana çıkmış durumdu. 'den O Jogo, Marco Silva'nın İnternacional'in teklifine olumsuz yanıt verdiğini bildirdi. 54 yaşındaki teknik adamın, 'nın da ilgisine rağmen Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı dile getirildi. En son 'u çalıştıran Marco Silva 1.5 yıldır işsiz.

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