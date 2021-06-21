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Son dakika spor haberi: 'nin eski başkanı seçimde konuşacak!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de kongre haftasına girildi. 25-26 Haziran'da düzenlenecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da eski başkan 'ın da açıklamalarda bulunacağı belirtildi. Aziz Yıldırım'ın kendi dönemine ait mali konularla ilgili konuşması bekleniyor. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:55
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım seçimde konuşacak!

'de kongre haftasına girildi. 25/26 Haziran'da düzenlenecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da eski başkan 'ın da açıklamalarda bulunacağı belirtildi. Aziz Yıldırım'ın kendi dönemine ait mali konularla ilgili konuşması bekleniyor.

TÜM ÜYELERİ BEKLİYORUZ

Sarı-lacivertli kulüpten üyelere kongreye katılma çağrısı geldi. Resmi twitter adresinden, "Kulübümüzün olağan seçimli genel kurul toplantısı 25-26 Haziran'da! Uzun zamandır buluşamadığımız evimizde tekrar bir araya geliyoruz. Tüm üyelerimizi demokratik haklarını kullanmaları için stadımıza bekliyoruz" açıklaması yapıldı.

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