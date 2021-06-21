Son dakika Fenerbahçe haberleri | EURO 2020'de Szalai rüzgarı! Simeone izliyor

Attila Szalai, Fenerbahçe'den sonra futboluyla EURO 2020'ye de damga vuruyor. Macaristan formasıyla harika maçlar çıkaran 23 yaşındaki stoper, Fransa karşısında da yıldızlaşırken kendisini takip eden scoutları hayran bıraktı.

Macar Blikk Sport, Atletico Madrid'in teknik patronu Diego Simeone'nin Szalai'nin transferini çok istediğini duyurdu. Szalai'nin babası da, "Avrupa Şampiyonası, Attila için önemli bir aşama. Gözlemcilerin onda baskı yaratacağını düşünmüyorum. Oğlum futboluyla dikkat çekiyor" dedi.

Szalai için başta İngiliz kulüpleri ve Atletico Madrid olmak üzere pek çok takımın finallerin ardından ciddi rakamlarla Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtiliyor.

ALMANYA KARŞISINDA OLACAK!

EURO 2020'de 'ölüm grubu'nda yer alan Macaristan'da forma giyen Szalai, ilk iki maçında Portekiz'den Cristiano Ronaldo ve Jota, ikinci maçında ise Fransa'dan Mbappe, Griezmann ve Benzema karşısına çıkmıştı. Szalai, gruptaki son maçında Alman forvetlere karşı mücadele edecek.