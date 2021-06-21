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Son dakika haberleri | EURO 2020'de Szalai rüzgarı! Simeone izliyor

Geçtiğimiz sezon ortasında 'ye transfer olan , peformansıyla bir anda sarı lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelmişti. EURO 2020'de göstereceği performansa göre bonservis bedelini yukarı çekmesi beklenen genç savunmacı, 'ın 'ölüm grubu'nda yer almasına rağmen özellikle maçında gösterdiği performansla tam not aldı. Attila Szalai'yi 'in teknik patronu 'nin yakından takip ettirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:43
Son dakika Fenerbahçe haberleri | EURO 2020'de Szalai rüzgarı! Simeone izliyor

Attila Szalai, 'den sonra futboluyla EURO 2020'ye de damga vuruyor. formasıyla harika maçlar çıkaran 23 yaşındaki stoper, karşısında da yıldızlaşırken kendisini takip eden scoutları hayran bıraktı.

Macar Blikk Sport, 'in teknik patronu 'nin Szalai'nin transferini çok istediğini duyurdu. Szalai'nin babası da, "Avrupa Şampiyonası, Attila için önemli bir aşama. Gözlemcilerin onda baskı yaratacağını düşünmüyorum. Oğlum futboluyla dikkat çekiyor" dedi.

Szalai için başta İngiliz kulüpleri ve Atletico Madrid olmak üzere pek çok takımın finallerin ardından ciddi rakamlarla Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtiliyor.

ALMANYA KARŞISINDA OLACAK!

EURO 2020'de 'ölüm grubu'nda yer alan Macaristan'da forma giyen Szalai, ilk iki maçında 'den ve , ikinci maçında ise Fransa'dan , ve karşısına çıkmıştı. Szalai, gruptaki son maçında forvetlere karşı mücadele edecek.

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